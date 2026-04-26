Nemotivuje mě jen titul, přiznal Priske. S vyloučením Mercada souhlasil

Zklamaný Brian Priske
Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
John Mercado byl vyloučen
Rozzlobený Brian Priske
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
Smutní sparťané po prohře na Bohemians
Bohemians slaví s fanoušky výhru nad Spartou
Oheň mezi fanoušky
Rados brankáře Bohemians Tomáše Frühwalda
První dvě sezony v Česku slavil titul, ale teď to vypadá, že třetí pokus Briana Priskeho nebude úspěšný. Po sérii čtyř vítězství v Chance Lize fotbalisté Sparty nezvládli malé pražské derby proti Bohemians a po porážce 0:2 jsou v hodně nevýhodné pozici. Navíc když Slavia o kilometr a půl na východ od Ďolíčku sebrala tři body. „Prohráli jsme zaslouženě, ale dlouho jsme hráli v deseti, což je hodně těžké,“ podpořil mužstvo kouč Priske. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Je šance na titul definitivně pryč?
„Na to je ještě brzy. Pořád je ve hře 15 bodů, ale samozřejmě je Slavia v lepší pozici než před týdnem, takže to je složité. My se snažíme soustředit sami na sebe a pokusíme se vyhrát co nejvíc zápasů.“

Po čtyřech výhrách jste asi cítili šanci. Je tohle velká rána?
„Výsledkově ano, ale fotbalově doufám ne. Říkal jsem hráčům, že jsme prohráli zaslouženě, ale dlouho jsme hráli v deseti, což je hodně těžké. Musíte opravdu dobře bránit a využít příležitostí vepředu, když se vám naskytnou. To jsme tentokrát nezvládli a dostali jsme dva góly. Při prvním byl Asger (Sörensen) za lajnou a hráli jsme v devíti, druhý pak ze standardky, v nichž jsou Bohemians hodně silní. Jsem zklamaný, že jsme prohráli, ale musíme udržet hlavy nahoře a soustředit se na naše dobré výkony z minulých týdnu.“

Jak jste viděl faul Mercada a červenou kartu?
„Byla to správně udělená červená karta, ale je jasné, že tam nebyl zlý úmysl. John se snažil vystřelit na branku, ale byl tam o sekundu pozdě, takže trefil kotník. Změnilo to zápas, to je zřejmé. Chyběl nám hráč, a abyste měli šanci přehrát Bohemians, potřebujete mít jedenáct hráčů.“

Už jste zmínil, že první gól padl při ošetřování Sörensena. Jak jste to viděl?
„Asger potřeboval ošetřit a chtěli jsme ho dostat na hřiště co nejrychleji. Bohužel jsme to nestihli a Bohemka nás potrestala.“

Tomáš Rosický zmiňoval, že tým hodně běhá, ale chybí více sprintů. Mělo by se to změnit?
„Není to až tak jednoduché, že by hráči neběhali. V téhle sezoně máme víc naběhaných metrů ve vysoké rychlosti než v předchozích třech sezonách. Je to o tom, jak a kdy tyhle sprinty využíváte. Máme tu nový tým a hodně nových hráčů, změnili jsme formaci a systém, takže to bude trvat. Myslím, že si nemůžeme stěžovat, že by hráči nepracovali, v minulých zápasech jsme měli dost hloubkových náběhů a stejně tak to bylo dnes v deseti, pohyb nebyl problém.“

Oliver Sonne hraje pravidelně, ale je ve Spartě na hostování bez opce. Jaká je jeho budoucnost?
„Nemůžu mluvit o budoucnosti. Můžu říct jen to, že jsem spokojený s ním a s jeho výkony, v posledních měsících odehrál několik dobrých zápasů, pracuje na sobě, aby se zapracoval do týmu, ale ohledně budoucnosti nedokážu říct.“

První dvě sezony v Česku jste končil nadstavbu s titulem. Dodává vám to sebedůvěru?
„Jsem jako každý jiný. Jsem motivovaný chodit do práce a vyhrávat, když podám dobrý výkon já a celý tým, tak máme šanci vyhrávat a nakonec možná sebrat titul. Dneska se nám to nepovedlo. Teď ale nemyslím na titul, myslím na další zápas. Nemotivuje mě jen titul, ale každodenní práce v klubu a posouvání hráčů.“

1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

