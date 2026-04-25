Smetana: Pořád není konec, budu bojovat. Do nadstavby s Dvorníkem? Už došlo na schůzku
Kdyby se v Chance Lize nehrála nadstavba, fotbalisté Baníku by už jistě sestupovali. V závěrečném kole základní části se před ně vyhoupla Dukla, která uspěla na Slovácku. Ostrava naopak podlehla 0:1 Plzni a s dvaadvaceti získanými body spadla na úplné dno. Fanoušci se znovu ozvali, atmosféra v klubu houstne. „Musíme se s tím vypořádat. Je to něco, s čím v Baníku Ostrava musíte počítat,“ věděl kouč Ondřej Smetana, jenž pravděpodobně skončí. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Podle informací deníku Sport proběhla ve večerních hodinách schůzka vedení FCB s Josefem Dvorníkem, trenérem druholigového béčka. Ačkoliv podal před časem výpověď, momentálně je velmi pravděpodobné, že už v příštím zápase s Mladou Boleslaví mužstvo povede on. „Žádnou zpětnou vazbu od vedení nemám,“ uvedl Ondřej Smetana na tiskové konferenci, zatím jako právoplatný trenér Slezanů.
Do nadstavby jde Baník z posledního místa. Co na to říkáte?
„Jsme v Baníku Ostrava, tlak je tady větší než v jiných klubech. To je třeba si uvědomit. Baník potřebuje mít odolné hráče, tvrdé hráče a zkušené hráče, kteří tohle vydrží. Zase je to jedna ze zkušeností a hlavně realita, fanoušci mají právo křičet.“
Máte chuť pokračovat?
„Když jsem do toho šel, věděl jsem, že to bude náročné. Určitě není jen shoda okolností, že je Baník tam, kde teď je. Věděl jsem, že to bude boj, možná až do posledního kola. Dalo se vytušit, že problémy tady jsou, ale přistoupil jsem k tomu tak, že to zvládnu a pomůžu to nakopnout. Pořád není konec, já jako trenér budu bojovat do poslední minuty a do posledního kola. Takhle se k tomu postavím.“
Promítla se na výkonu mužstva porážka v Karviné, byť jste tam špatně nevypadali?
„V Karviné jsme byli blízko, ale zároveň možná daleko. Teď už je to jedno, zápas je pryč, ale náladu jsme měli skleslou. Kluci si už taky potřebovali sáhnout na úspěch, ale pořád jsme jim opakovali, že zápas s Plzní bude o mentalitě, charakteru a že nás to nesmí vysvléct. Apelovali jsme, abychom měli hlavy nahoře a bojovali do poslední minuty, což si myslím, že jsme předvedli. Hrubé a opakující se chyby tam samozřejmě jsou, což je pro nás katastrofální, tomu se nevyhýbáme. Ale nemůžu říct, že jsme v zápase nebyli nebo neměli šanci ho zvládnout. Hráči ukázali mentalitu a i po další facce tam šli s bojovou náladou, emocemi a energií.“
Víra a sebevědomí bez výsledků padá
Ortodoxní záložník Jiří Boula nastoupil na stoperu. Měl jste za cíl tím soupeře překvapit?
„Po tom vývoji jsme si vyhodnotili, že Kričfu (Ondřeje Kričfalušiho) chceme mít v záloze, přináší tam mnohem víc než na stoperovi. Bohužel to mělo nějaký vývoj a trvalo to. Jirku jsme tam dali cíleně, protože jsme nechtěli dělat moc změn a přinášet tam dalšího stopera přes nohu. Chtěli jsme být i variabilní směrem ke konci, abychom změnili rozestavení, jak jsme také udělali. Přinesli jsme tam rychlost i agresivitu a věděli jsme, že s jejich desítkami budeme vystupovat hodně vysoko. To se dělo, Jirka měl spoustu zisků, spoustu vystoupení a ani jsme neměli takové problémy se stranovými a hloubkovými posuny. I do ofenzivy, když to měl před sebou, byl mnohem platnější. Vyvezl nám spoustu míčů.“
Říkal jste, že potřebujete tvrdé a odolné hráče. Jsou v mužstvu nějací takoví?
„To asi není na rozbor v tuto chvíli, měli bychom řešit primárně zápas. Teď není téma to otevírat, musíme to prostě zvládnout. A když byla předchozí otázka, jestli se mnou nebo s někým jiným? To neřeším. Jsem nastavený, že jdeme pracovat do poslední minuty. Takhle by to měli mít všichni hráči, kteří tady jsou. Jiné teď nepřivedeme.“
Jak vnímáte fakt, že s Duklou a Slováckem budete hrát venku?
„Už když jsem tým přebíral, vnímal jsem, že to bude těžké. Nebudu lhát, věděl jsem to, proto se i měnil trenér. Věřím, že ten progres nastal, šlo to na týmu vidět, i na tréninkovém procesu. Když ale nejste odměněni výsledkem, víra, sebevědomí a tlak roste nebo padá. Situace se určitě nezlepšuje, naopak se zhoršuje. Tlak tady je, to si nemusíme nalhávat, i když třeba fanoušci řeknou, že ne. V médiích se neřeší Dukla, řeší se jiné týmy. Baník je velký klub a tlak k tomu patří. Hráči však vnímají, že se to probírá a také já tlak na sebe vnímám. Jsem tady od toho, abych přinesl výsledky… A nepřináším je.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu