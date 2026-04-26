Obrat Slavie s potrestaným Bořilem u lavičky: radil trenérům, fanoušci skandovali jeho jméno

SESTŘIH: Slavia - Olomouc 2:1. Domácí otočili vývoj zápasu a zvýšili náskok na Spartu • Zdroj: iSport.cz
Kapitán Slavie Jan Bořil před utkáním proti Olomouci
Jan Bořil na tribuně v diskusi s bavičem Michalem Suchánkem
Jan Bořil na tribuně při utkání proti Olomouci
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský se raduje z výhry nad Olomoucí
Minulou neděli zkratoval v Hradci Králové, sápal se po rozhodčím, po protihráči Filipu Čihákovi. Byl vyloučený. Disciplinární komise mu napařila sedmizápasový flastr. Od vedení Slavie dostal drsnou pokutu dvě stě tisíc korun. V sobotu byl Jan Bořil v Edenu jen jako divák. Nikoliv však nezúčastněný. Ve druhém poločase postával v blízkosti lavičky a nabízel trenérskému štábu své postřehy k zápasu. Od Tribuny Sever se mu po vítězné partii ve fotbalové Chance Lize s Olomoucí (2:1) dostalo hlasité podpory. Program nadstavby v Chance Lize ZDE >>>

Bylo zhruba půl hodiny do startu utkání. Probíhala rozcvička, Jan Bořil postával mezi lavičkami. Z útrob Edenu právě vyšla čtveřice rozhodčích v čele s hlavním Stanislavem Volkem. Se slávistickým kapitánem se pozdravili, pokynuli si pravicí. K větší komunikaci nedošlo. Vše proběhlo klidně, bez emocí.

Před úvodním hvizdem se Bořil usadil do druhé řady nad slávistickou lavičku, pod ním seděl asistent Zdeněk Houštecký. Na svém místě vydržel jen v prvním poločase. Po přestávce už nikoliv, za nepříznivého stavu 0:1 vstal a přesunul se přímo k lavičce. Stal se součástí jakési trenérské minibuňky s Jindřichem Trpišovským a Houšteckým.

Není to nic nového. Trenéři na Bořila dají, respektují jeho postřehy k zápasům. Takže možná i on svými podněty přispěl k otočce z 0:1 na 2:1. Po utkání se s týmem přesunul pod Tribunu Sever, užil si děkovačku. Po jejím konci fanoušci vyvolávali jeho jméno. „Hooonza Bóóřil,“ neslo se éterem. On jen pokynul k davu, zatleskal a za chvíli zmizel uvnitř stadionu.

Na pozápasové tiskové konferenci se k Bořilovi vyjádřil Jindřich Trpišovský. „Honza hraje ligu dlouho. Sám ví, že to v Hradci přehnal. Doba jde nějakým směrem a stylem, sporty se vyvíjejí. Tohle do toho nepatří. Stalo se mu to poprvé v kariéře, nějaké červené karty dostal, ale tímhle způsobem ne. Nám se tohle nestávalo, my to nechceme,“ říkal.

Do komentování výše trestu se mu ale moc nechtělo. „Nekomentoval jsem to u Chorase, nechci o tom moc mluvit ani teď. Ano, sedm zápasů je dost. Honzovi se to přenáší do další sezony. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Jeho to mrzí nejvíc. Každý v životě uděláme věc, na kterou nejsme pyšní. Rádi bychom to vzali zpátky, ale nejde to. To samé platí pro Béřu, taky to zpátky vzít nemůže.“

Bořilovi po sezoně končí ve Slavii smlouva. Trenéři by se údajně nebránili tomu, aby dostal kontrakt na další rok. Vedení klubu však má mít jiný názor.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

