Nálada před nadstavbou: povzbuzení Dukly, únik z bláta i jasný cíl Plzně. Baník čeká peklo
Základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí, na programu už jsou tak jen utkání nadstavby, kdy se celá soutěž rozdělí na třetiny. Které kluby jdou do klíčové fáze spokojené a se splněným cílem, kdo nemá příliš o co hrát a kdo se bude možná do posledních chvil strachovat o setrvání v první lize? Podívejte se na přehled nálady v jednotlivých klubech před nadstavbou. Program nadstavby Chance Ligy ZDE >>>
Baník Ostrava
- 16. místo, 22 bodů
Hrozivá základní část měla doslova katastrofální vyústění. Po vítězství Dukly na Slovácku se Baník propadl na poslední místo, což má za důsledek, že právě na Julisku a do Uherského Hradiště bude muset ve skupině o udržení zavítat. Aby po pětatřiceti kolech nespadl přímo do druhé ligy, musí jednoho ze dvou konkurentů předčít o dva body. V případě stejného bodového zisku totiž skončí výš tým, který byl po základní části umístěný lépe. Pekelná situace, Ostrava musí za týden s Mladou Boleslaví bezpodmínečně vyhrát.
Slovácko
- 15. místo, 23 bodů
Se sérií pěti porážek v řadě bude finišovat Slovácko, které má jen o bod víc než poslední Baník, a tudíž mu akutně hrozí přímý sestup. Kouzlo trenéra Skuhravého zřejmě pomalu vyprchává, mužstvo neumí držet stabilní výkonnost po celý zápas a opakuje triviální chyby při bránění. Navíc ho drti rozsáhlá marodka, na které jsou hlavně zkušení hráči a odchovanci klubu.
Dukla Praha
- 14. místo, 23 bodů
Obrovské povzbuzení v samém závěru. Dukla urvala naprosto stěžejní tři body proti Slovácku a po dlouhé době opustila poslední příčku. V nadstavbě ji čeká velká bitva s Baníkem a Slováckem o vyhnutí se přímému sestupu.
Teplice
13. místo, 29 bodů
V Teplicích smutní, za špatných konstelací se mohou ještě namočit do baráže, na kterou drží ze třináctého místa jen šestibodový náskok. „Už jsme byli v horších situacích. Hráči musí věřit, že to zvládneme. Fanoušci také, byť je to už asi trochu unavuje,“ pravil Zdenko Frťala o další účasti ve hře o záchranu. První dvě utkání hrají Teplice doma se Slováckem a Baníkem, a když zvládnou alespoň jedno, jsou v klidu.
Zlín
12. místo, 34 bodů
Zlín se sice porážkou v Pardubicích propadl mezi nejhorší šestku, ovšem v luxusní pozici. Na barážovou příčku má náskok jedenácti bodů, o který by neměl přijít. V podstatě mu bude stačit jedna výhra. Tým může hrát v klidu a třeba konečně dostanou větší šanci mladí hráči.
Mladá Boleslav
11. místo, 35 bodů
Bitva o klidný střed nakonec nevyšla, ale záchranářské boje Středočechy zajímat nemusí. Náskok dvanácti bodů na barážové příčky je velmi komfortní, takže mladý tým pomalu může nacvičovat nové věci na příští sezonu.
Bohemians
10. místo, 36 bodů
Ještě před třemi týdny se po prohře v Hradci strachovali o život, ale v závěru základní části sebrali „klokani“ devět bodů ve třech utkáních a vyhoupli se do skupiny o umístění, což je vzhledem k průběhu sezony obrovský úspěch.
Karviná
9. místo, 39 bodů
Před začátkem nadstavby mají jediný cíl: vyhrát MOL Cup. Dvojzápas s Pardubicemi ve skupině o umístění proto bude pro karvinské fotbalisty jen nicneříkající prověrkou, v níž se hráči budou moct udržet v zápasovém tempu. Něco podobného si už MFK vyzkoušel v závěrečném kole s Mladou Boleslaví, se kterou padl 0:3. Boj s Východočechy odstartuje příští víkend doma.
Pardubice
8. místo, 41 bodů
Únik z bláta, tedy Skupiny o udržení, kde byly poslední čtyři roky, zvládly s bravurou, ve druhé polovině základní části byly třetím nejlepším celkem ligy za Slavií i Spartou, v patnácti utkáních nastřádaly 29 bodů. V klidu si zahrají prostřední skupinu, v níž otestují další možnosti mužstva pro příští útok na elitní šestku.
Sigma Olomouc
7. místo, 43 bodů
Před posledním kolem byli Hanáci v nejhorší pozici, co se týče umístění ve Skupině o titul. Nemohli se spoléhat jen na sebe, potřebovali získat víc bodů než Liberec. Jenže ten vyhrál v Jablonci a Olomouc naopak ztratila zápas v Edenu. Vzhledem k mohutnému posilování je sedmá příčka sezonním neúspěchem. V Olomouci nyní řeší otázku trenéra. Buď přivedou někoho jiného, nebo na lavičce zůstane i pro příští ročník Pavel Hapal. „Neříkám, že ta varianta neexistuje,“ odpověděl na dotaz iSportu.
Slovan Liberec
6. místo, 46 bodů
Slovan splnil cíl, tedy postup do TOP 6 v lize. Kapitán Tomáš Koubek i trenér Radoslav Kováč mluví o dalším kroku, tedy o evropských pohárech. Proto - světe div se - budou v Liberci fandit Jablonci, aby zvládl finále poháru a do Konferenční ligy by šel i pátý celek po nadstavbě.
Hradec Králové
5. místo, 49 bodů
Pět vítězství v řadě, nebo chcete-li šest triumfů ze sedmi zápasů, katapultovalo Votroky na pátou pozici Chance Ligy. Úžasnou formu potvrdili v Teplicích, kde vyhráli 1:0 gólem z pokutového kopu. Autorem vítězné branky byl Vladimír Darida, šlo o jeho jubilejní desátou trefu v ročníku. Momentálně je Hradec jen dva body od čtvrtého Jablonce a je blízko pohárové Evropě. Minimálním cílem pro nadstavbu je udržení páté příčky. V případě vítězství Jablonce ve finále MOL Cupu by je i toto umístění dostalo do kvalifikace o Konferenční ligu.
Jablonec
4. místo, 51 bodů
Jede na dvou frontách, v poháru je ve finále, v němž se poměří s Karvinou. Triumf je lákavý i tím, že stoprocentně zajišťuje účast v Konferenční lize pro celý podzim (k tomu předkolo Evropské ligy). Aktuálně prohrál derby s Libercem, to je nepříjemnost, jenže protřelý tým to jistě nerozhodí.
Viktoria Plzeň
- 3. místo, 53 bodů
Cíl posledního kola splnila na sto procent - skolila Baník a dostala se před Jablonec, který padl v derby s Libercem. Do nadstavby jde ze třetího místa s dvoubodovým náskokem před čtvrtými Severočechy. Třikrát nastoupí doma, uhájit bronzovou pozici je jasný úkol. Na druhou Spartu, a už vůbec ne na Slavii, to ale nebude, bodová propast je příliš velká. V klubu není ideální nálada kvůli tomu, jakým způsobem se promrhaly některé zápasy. Závěrečných pět těžkých kol poslouží jako užitečná příprava na novou sezonu. A také rozhodnou, zda se bude pokračovat na lavičce s Martinem Hyským.
Sparta Praha
2. místo, 63 bodů
Nemá tolik o co hrát. Pravděpodobnost, že skončí druhá, je extrémně vysoká. Slavii, obhájce titulu, bude složitě nahánět a před třetí Plzní stráží luxusní náskok. Největší úkol je, aby Priskeho svěřenci přesvědčili herně a výsledkově i v těžkých zápasech, jakými jsou derby v Edenu a duel s Viktorií.
Slavia Praha
- 1. místo, 71 bodů
Po prvním poločase s Olomoucí prohrávala 0:1, byla v křeči, jakoby omámená nedávnými událostmi. Po dalších pětačtyřiceti minutách už byla štěstím bez sebe. Olomouc v početní převaze srazila na kolena, vyhrála 2:1 a jen kousek od vedle z Vršovic přišla další skvělá zpráva: Sparta padla s Bohemians 0:2. Do nadstavby jdou sešívaní s luxusním náskokem osmi bodů (vzhledem k vítězství v základní části de facto s devíti) a už po druhém kole mohou slavit obhajobu titulu. Shodou okolností po domácím derby se Spartou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu