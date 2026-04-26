Liberec v derby potvrdil pozici nejvíce faulujícího týmu. Přemíra snahy, vysvětlil Kováč
První položka odškrtnuta, Liberec zapudil noční můru, rozuměj domácí prohru s Karvinou v posledním kole minulého ročníku, která ho připravila o postup do TOP 6. V Jablonci v sobotu ovládl ostré derby při skóre 2:1 a zahraje si v elitní společnosti. Domácím vnutil vlastní pojetí fotbalu, agresivitu, až brutální přímočarost, fauly…
Oslavoval, dokonce se musel na tiskovou konferenci převléknout, protože zápasový outfit měl zmáčený. Při odpovědích velebil tým, bojovnost, ale také se dvakrát zakabonil a reagoval na svoje poměry až vyostřeně.
Libereckého kouče Radoslava Kováče rozladil dotaz na jeho osobní pozici v případě neúspěchu: „Nechápu, z čeho je tlak vytvořený. Opravdu jsem necítil, i když samozřejmě nejsem blbej. Já to respektuju, ale Honza Nezmar mi nikdy neřekl, že mi hoří prdel. Možná ta myšlenka v něm byla, ale já nic nečtu, soustředím se na práci.“
Podruhé zvýšil hlas při debatě o herním stylu jeho týmu. Liberec i v Jablonci potvrdil nastavení ostrého, syrového mužstva. Domácí rutinéry vyvedl z jejich kombinačního konceptu, donutil je hrát úplně jinak, než jsou zvyklí. Proto uspěl, velká podívaná to však opravdu nebyla.
„Zápas přinesl agresivní pojetí,“ popsal jablonecký kouč Luboš Kozel. „Změnily ho dvě rány, které jsme dostali. Neproměněná penalta a první gól. Pak už jsme dělali věci jako oni. Chodili jsme do skluzů, lítaly žluté karty, udělali jsme tresťnáky kolem vápna,“ divil se.
„Myslím si, že to byla voda na jejich mlýn, kouskovalo se to, sráželo. Oni hrají takový agresivní, rychlý fotbal nahoru s minimem kombinace,“ přidal se domácí útočník Jan Chramosta.
Je to tak, zápas byl roztříštěný, tudíž nepříliš atraktivní. Celkově se hrálo přesně 103 minut, mrtvý čas se vyšplhal na číslo 66:28, což dělá 64,5 procenta…
Mladí a agresivní
Liberec v téhle vřavě potvrdil, že je nejvíce faulující mančaft v soutěži. Celkem nastřádal podle oficiálních statistik Chance Ligy 482 nepovolených zákroků, v Jablonci jich bylo dvacet, což jsou ještě čtyři nad jeho průměr. Domácí jich přihodili šestnáct, přitom obvykle mají o tři méně.
„Hodně faulujeme, to asi jo, ale je to spíš přemírou snahy. Mužstvo je mladé a agresivní. Určitě nechceme, nenabádáme je, aby faulovali, tak to vůbec není. Oni prostě nebrzdí, třeba Kayondo nezastavuje, po ztrátě jde prostě ten balon získat zpět,“ komentoval Kováč.
Jako symbol použil levého beka či wingbeka (Slovan plasticky měnil rozestavení z trojky přes čtyřku až na pětici vzadu) Azize Kayonda. V týmu jsou však větší raubíři. V desítce nejčastěji faulujících borců v lize najdete hned čtyři liberecké hráče.
Na druhou stranu Jablonec dodal dvojici včetně nejčastěji se provinivšího Lamina Jawa i třetího Nelsona Okekeho. Oba potvrdili styl hry i v sobotu, shodně faulovali třikrát, nejvíce ze sestavy. Na druhé straně se ještě o jeden zapovězený zákrok výš vyšvihli Augustin Drakpe s Petrem Hodoušem.
„Fotbal chceme hrát vždycky, máme výstavbu, hrajeme se dvěma šestkami, ale je to těžká práce. Potřebujeme development, tedy vývoj kluků, k němu výsledky. V tom je to pro mě nejtěžší oproti Pardubicím. Stránský, Diakité ukazují každý týden kvalitu, přesto uznávám, že byly zápasy, kdy jsme od toho rizika malinko odešli, protože jsme věděli, že to na něj není připravené,“ rozjel se Kováč. „Chceme mít tvář, chceme hrát fotbal, ale kluci to hrají poprvé a zůstat jenom u fotbalu a být osmí, tak co byste dělali? To už bych tady třeba neseděl,“ přihodil.
V tom má pravdu, výsledkově uspěl. Od Slovanu - i od něj - se však oprávněně čeká i písmeno B, tedy kvalita, atraktivita…
Počet faulů – týmy
Tým
Počet faulů
1. Liberec
480
2. Zlín
432
2. Pardubice
432
4. Teplice
430
5. Dukla
404
6. Slavia
398
7. Jablonec
392
8. Baník
390
8. Bohemians
390
10. Olomouc
387
11. Plzeň
382
12. Karviná
368
13. Slovácko
348
14. Hradec Králové
344
15. Mladá Boleslav
341
16. Sparta
340
Počet faulů – hráči
Hráč
Počet faulů
1. Jawo (Jablonec)
60
2. Mašek (Liberec)
47
3. Okeke (Jablonec)
45
4. Ševčík (Boleslav)
43
5. Chorý (Slavia)
42
5. Nombil (Zlín)
42
5. Krollis (Liberec)
42
8. Hodouš (Liberec)
41
8. Soliu (Liberec)
41
10. Krčík (Plzeň)
39
10. Adu (Plzeň)
39
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu