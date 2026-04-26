Baník udělal změnu! Smetanu nahradí Dvorník: jednání s Brabcem a jasné podmínky
Podle informací deníku Sport a webu iSport přišla okamžitá reakce na další propad. Vedení fotbalového Baníku udělalo po sobotní prohře s Plzní (0:1) další změnu, když na pozici hlavního trenéra skončil Ondřej Smetana. Momentálně poslední celek ligové tabulky převezme od pondělí Josef Dvorník. Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>
Smetana vydržel na lavičce Baníku pouze od poloviny února, kdy nahradil odvolaného Tomáše Galáska. Ještě v sobotu večer hodnotil prohru s Plzní. „Věděl jsem, že to bude boj, možná až do posledního kola. Dalo se vytušit, že problémy tady jsou, ale přistoupil jsem k tomu tak, že to zvládnu a pomůžu nakopnout. Pořád není konec, já jako trenér budu bojovat do poslední minuty a posledního kola,“ vyprávěl Smetana.
Jenže vedení klubu spustilo plán, který mělo podle informací deníku Sport a webu iSport v hlavě už po úterním pohárovém vyřazení s Karvinou (1:2). Majitel Václav Brabec se po utkání s Viktorií sešel s Josefem Dvorníkem, který trénuje druholigové béčko.
Měl sice po sezoně z klubu odejít, protože sám podal výpověď, ale situace se výrazně otočila. Dvorník převezme v pondělí áčko a pokusí se s ním v následujících týdnech vybojovat záchranu první ligy. Od Brabce dostal slíbeno, že si vytvoří vlastní realizační tým. Navíc měl dostat smlouvu na první i druhou ligu a bonus za záchranu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu