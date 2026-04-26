Mikloško o vyhazovu Smetany: Slibovaný efekt nepřišel. Jaká je dohoda s Dvorníkem?

SESTŘIH: Ostrava - Plzeň 0:1. Adu rozhodl, Baník doma dál bez gólu
Zklamaní hráči Baníku po prohře s Plzní
Zklamaní hráči Baníku po prohře s Plzní
Zklamaný kouč Baníku Ondřej Smetana po prohře s Plzní
Prince Adu v utkání proti Baníku
Václav Jurečka v utkání proti Plzni
Vlasij Siňavskij z Baníku a Jiří Panoš z Plzně v souboji
Pavel Šťastný, Michal Kvasnica
Chance Liga
Informace deníku Sport a webu iSport se potvrdily. Vedení fotbalového Baníku udělalo po sobotní prohře s Plzní (0:1) další změnu, když na pozici hlavního trenéra skončil Ondřej Smetana. Momentálně poslední celek ligové tabulky převzal dosavadní kouč B-týmu Josef Dvorník, místo něj pravděpodobně z U19 povýší Robert Pištěk. Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>

Smetana vydržel na lavičce Baníku pouze od poloviny února, kdy nahradil odvolaného Tomáše Galáska. Ještě v sobotu večer hodnotil prohru s Plzní. „Věděl jsem, že to bude boj, možná až do posledního kola. Dalo se vytušit, že problémy tady jsou, ale přistoupil jsem k tomu tak, že to zvládnu a pomůžu nakopnout. Pořád není konec, já jako trenér budu bojovat do poslední minuty a posledního kola,“ vyprávěl Smetana.

Jenže vedení klubu spustilo plán, který mělo podle informací deníku Sport a webu iSport v hlavě už po úterním pohárovém vyřazení s Karvinou (1:2). Majitel Václav Brabec se po utkání s Viktorií sešel s Josefem Dvorníkem, který dosud trénoval druholigové béčko.

Měl sice po sezoně z klubu odejít, protože sám podal výpověď, ale situace se výrazně otočila. Dvorník převezal áčko a pokusí se s ním v následujících týdnech vybojovat záchranu první ligy. Od Brabce dostal slíbeno, že si vytvoří vlastní realizační tým. Navíc měl dostat smlouvu na první i druhou ligu a bonus za záchranu.

„V lize jsme po březnové reprezentační přestávce nezískali ani bod, pětkrát jsme prohráli a navíc vypadli z poháru, propadli jsme se na sestupové místo. Efekt, který jsme si od únorové změny slibovali, bohužel nepřišel. Museli jsme jednat a reagovat. Jsou před námi klíčové zápasy celé sezony, je nutné dát týmu nějaký impuls a zachránit nejvyšší soutěž. Ondřeji Smetanovi a jeho týmu chci poděkovat za stoprocentní profesionální přístup a nasazení, které pro klub po celou tu dobu odváděl, bohužel se to nepotkalo s výsledky, což je v naší aktuální situaci to klíčové kritérium, a my jsme už nemohli čekat déle,“ komentoval změnu šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško pro klubový web.

1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (32)

