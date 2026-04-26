Tvrdíkovo mytí hlav zabralo. Slavia je (zase) blízko, Sparta se jen mihla pod kotlem
V sobotním odpoledni se ve Vršovicích zřejmě rozhodlo o titulu. Kousek od sebe, na dvou stadionech, se do značné míry rozešly cesty Slavie a Sparty. Obhájce titulu otočil nepříznivý děj duelu s Olomoucí (2:1), naopak Letenští zkolabovali v Ďolíčku. V početním oslabení padli s Bohemians 0:2. Před vstupem do nadstavby si „sešívaní“ hýčkají luxusní náskok osmi bodů, vzhledem k vítězství v základní části de facto devíti a již v druhém kole mohou slavit pátý titul za uplynulých osm let. Program nadstavby Chance Ligy>>>
Před posledním kolem základní části byla situace následující: Slavia poztrácela pět bodů ve dvou posledních zápasech a Sparta se přitáhla na rozdíl pěti bodů. Najednou byl titulový boj otevřený, sezonní nastavení slibovalo solidní drama a třeba i historický kolaps. Po sobotě můžete nervy nechat v klidu. Slavia je zase v trháku. Vyzrála na Olomouc, doma ve Vršovicích zapsala tři body. O dvě tramvajové zastávky dál v tu samou dobu skučela Sparta nad vlastní marností. V Ďolíčku lehla 0:2, a s největší pravděpodobností se vyřadila ze hry.
„Pořád je ve hře patnáct bodů, ale samozřejmě je Slavia v lepší pozici než před týdnem, takže to je složité,“ připustil Brian Priske.
Jeho sok Jindřich Trpišovský se snažil přesvědčovat, že ani neví, jaký má Slavia náskok. Jasně, že ví. Jen je pověrčivý a nechce nic zakřiknout. „Vy mi to nikdy nevěříte, ale až po zápase v Hradci jsem se v kabině pořádně dozvěděl, o kolik je to bodů. Fakt na to nekoukám, jen vím, že jsme první. Je těžké tomu věřit, ale musíte se uzavřít v bublině a nějaké propočty neřešit. Když ztratí rival, je to příjemná zpráva, ale nijak to naše nastavení nemění,“ přesvědčoval okolí.
Po porážce v Hradci Králové a výlevu Jana Bořila bylo ve Slavii dusno. V týdnu před Olomoucí se rozdávaly vysoké pokuty (Chorý s Bořilem dostali 200 tisíc), vedly se individuální pohovory, Jaroslav Tvrdík ostře promluvil k celé kabině, své si řekl i Trpišovský.
„Nechci to úplně vytahovat. Víte, že vám něco řeknu, a dole si to pak řekneme jinak a ostřeji. Proběhla z jeho (Tvrdíkovy - pozn. aut.) strany nějaká reakce. Myslím, že byla adekvátní a správná. Nechci říkat, co přesně padlo. Řekl nám svůj názor, který respektujeme. Na konci jsme mu řekli, že s tím souhlasíme. Zároveň jsme upozornili, že se chceme prezentovat výkony, góly, otáčením zápasů,“ vyprávěl Trpišovský.
Pravdou je, že mužstvo zareagovalo příkladně. Negativní emoce zmizely, Tomáš Chorý vypadal celý zápas jako slušný pán, nikdo se nehádal, zbytečně nerozčiloval, komunikace se sudím Stanislavem Volkem byla minimální. Domácí úkoly slávisté splnili.
„Vidíme, že to jde i bez negativních emocí. Říkali jsme si, že to musíme dát do pozitivna. Vyříkali jsme si to v kabině. Někteří kluci i s vedením. Myslím, že jsme to dokázali splnit,“ pochválil tým útočník Mojmír Chytil, autor vyrovnávací trefy na 1:1.
„Věděli jsme, že se musíme soustředit sami na sebe a mít pozitivní emoce. Řekli jsme si, že je sice hezké, že jsme první a vyhráváme, ale musíme se taky nějak prezentovat,“ řekl Trpišovský.
Sparta v Ďolíčku vynechala klasickou děkovačku
Mytí hlav zabralo. Slavia má zase všechno pevně v moci. I díky kolabující Spartě, která vydržela v situaci, že mistrovský titul ještě není úplně ztracený, pouhý týden. „Ještě se toho může hodně stát,“ připustil přitom Tomáš Rosický, sportovní ředitel, v pátečním povídání pro klubovou televizi.
V něm se mimo jiné objevil i vzkaz do kabiny: „Kluci teď mají obrovskou šanci ukázat, že jsou lepším týmem, než si o nich veřejnost myslí.“
Nejbližší možnost zůstala každopádně nevyužita. Letenská parta se v sobotu navečer postavila pod kotel fanoušků, v němž bylo pochmurno. Mohla za to první prohra v Ďolíčku od roku 2001. Na klasickou děkovačku ani nedošlo, celá akce trvala nanejvýš minutu. Kapitán Lukáš Haraslín nakonec dal spoluhráčům povel, že už stačilo.
„Prohráli jsme zápas, nebylo co oslavovat,“ namítl Haraslín. „Byla tam stejná slova jako po každém prohraném utkání. Poděkovali jsme za podporu, a tím to haslo,“ pokračoval ve vysvětlování.
Sparťané nedosáhli na pátou ligovou výhru v řadě, proti Bohemians propadli výsledkově, ale nezaujali ani herně. Dostali se ke dvěma střelám na branku, Joao Grimaldo ve druhé půli trefil tyč.
Pochopitelně velký zásah do Priskeho plánu představovala červená karta pro Johna Mercada, který ve vápně soupeře zajel do kotníku stopera Lukáše Hůlky. Pro Spartu šlo o první vyloučení v této sezoně, v minulém ligovém ročníku dostala tři, ale všechny až v nastaveném čase – postupně proti Slavii (1:2), Českým Budějovicím (2:1) a Pardubicím (2:1).
Tentokrát sehrála oslabení přes sedmdesát minut a absolutně neměla sílu, aby si s tím poradila. „Červená byla udělená správně, ale změnila celou hru,“ odvětil Priske. „Výsledkově je to rána, ale fotbalově doufám ne. Říkal jsem i hráčům, že jsme prohráli zaslouženě, ale hráli jsme dlouho v deseti, což je hodně těžké. Musíte opravdu dobře bránit a využít příležitosti vepředu. To jsme nezvládli a dostali dva góly,“ poznamenal.
To jsou důvody, které se určitě dají pochopit. Přesto Priskeho tým znovu zakopnul ve chvíli, kdy se dostal pod zvyšující se tlak nejen od fanoušků, což není povzbudivá zpráva. Ve zbývajících pěti zápasech určitě mají co dokazovat. „Ale do červené karty jsem neměl z výkonu špatný pocit,“ zdůraznil Haraslín.
Přesto nálada ve sparťanském táboře nebyla pozitivní a na bujaré oslavy na konci května s velkou pravděpodobností ani nedojde. Už podruhé v řadě. Dá se totiž očekávat scénář, že Slavia bude bodovat ve druhém kole nadstavby v derby, které se hraje v Edenu, a oslaví jistotu mistrovského titulu před zraky právě největšího rivala.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu