Řepka odpovídá naštvaným fans Teplic: Nejsme úplní looseři. Co trenér a sportovní vedení?
Notně podprůměrnému jaru (pouze jedna výhra) nasadili fotbalisté Teplic v domácím zápase s Hradcem korunu. Diváci na Stínadlech viděli jistě zlepšený výkon, ale do kolonky vstřelených gólů nebo bodů se nepromítl. Mnozí fanoušci tak začali otevřeně na sociálních sítích kritizovat za pozici v tabulce vedení, na což jim otevřeně začal odpovídat ředitel klubu Rudolf Řepka. „Nezlobte se, nejsme v situaci, kdy bychom měli odvolávat trenéra či sportovní vedení,“ napsal. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Vyšší aktivita, 17 střel, xG 2, 10 rohů, spousta nadějných akcí. Proti Hradci byli domácí lepší, ale výsledkem stejně podtrhli svůj jarní marasmus. Po prohře 0:1, o které rozhodl Vladimír Darida, se tak Stínadly nerozléhal hlasitý pískot, jako tomu bylo v některých ostatních jarních zápasech. Přesto to ve fanoušcích bublá. Klub je na třináctém místě, jen šest bodů od baráže. A minimálně na sociálních sítích se rozjela vlna negativity, kterou už nemohl ředitel klubu Rudolf Řepka ignorovat.
Jeden z komentujících na Facebooku ho totiž přímo oslovil s tím, že jsou v klubu „přehnaně kamarádské vztahy“, narážel na vyvádění zodpovědnosti ze strany sportovního úseku, personální změny i jasnou vizi transparentně sdělovanou fanouškům. Šéf Teplic v sáhodlouhé odpovědi napsal například:
„Absolutně odmítám Vaše vyjádření o přehnaně přátelských vztazích. Na Stínadlech panují vysoce profesionální a pracovní vztahy, nikdo nikoho nešetří! To že to tak možná na veřejnost vypadá a vy jste přesvědčen o tom, že to tak je, je opět jen a jen Vaše věc. U nás co si řekneme v kabině, zůstane v kabině! Žádné divadélko na veřejnost, jen aby měl někdo dobrý pocit, hrát nechceme a nebudeme! Stojím si za tím, že klub jasnou vizi má, komunikoval to jak před rokem, tak v průběhu celé sezóny! To jestli je řízen dobře, jistě posoudí majitel, který je o našich každodenních krocích informován a může posoudit, jestli naplňujeme to, co je naším dlouhodobým cílem. Sportovní výsledky jsou sice špičkou pyramidy, nejsou ale tím jediným, na čem jsme si řekli, že budeme pracovat!“ napsal Řepka.
S mnoha vykřičníky zmínil, že dokáže vyvodit zodpovědnost i sám a vyhodit kohokoliv, kdo by nesplňoval nároky na sportovní či ekonomické řízení svého úseku v klubu. „Nezlobte se, nejsme v situaci, kdy bychom měli odvolávat trenéra či sportovní vedení!“
Nejsme úplní looseři!
Severočeši zažívají nejhorší sezonu od ročníku 2021/22, kdy měli před nadstavbou ještě o dva body méně. Řepka ale, i vzhledem k dobrému výkonu proti ambicióznímu Hradci, zůstává pozitivní.
„Letmý pohled na tabulku… Jsme 9. tým v obdržených gólech, 12. tým v gólech vstřelených… Nejsme úplní looseři!“ píše jinému uživateli.
Přesto se ale ředitel Teplic připouští, že jeho klub není v dobré pozici, nejen tabulkově. Od příchodu nového majitele Milana Kratiny začal směřovat své investice spíše do budoucnosti, ať už jde o modernizaci stadionu či vybudování mládežnické akademie. Do áčka šly finance samozřejmě taky, nedá se ale říct, že by si „skláři“ dokázali na přestupovém trhu sáhnout na výjimečné hráče.
„Tím, kde jsme v tabulce, si nepomáháme. Nemůžeme novým hráčům slibovat evropské poháry, nemůžeme jim slíbit nový stadion zítra, nechceme jim slibovat přemrštěné platy. Těm nejlepším hráčům se nebude chtít ani do klubu, který hraje (musíme si přiznat, že již několikátým rokem) o záchranu,“ píše Řepka.
Od vzniku nadstavby stráví Teplice závěr sezony ve skupině o záchranu popáté ze sedmi případů. O tom, jestli je ještě zavalí sestupový stav, rozhodnou hned první dva zápasy, které se hrají v domácím prostředí – se Slováckem a s Baníkem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu