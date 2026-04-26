Drzoun Sejk salutoval na Tribunu Sever. Udělal jsem to záměrně, zubil se
Po patnácti minutách se precizně nártem opřel do míče a Olomouc poslal do vedení 1:0. Ta nejlepší část show ale měla teprve přijít. Václav Sejk se drze postavil před Tribunu Sever a zasalutoval. Někteří jedinci v bíločerveném se mohli vzteky zbláznit, útočník si jejich naštvanost užíval. „To se mám sebrat po gólu a jít na půlku?," tázal se.
Václav Sejk je podsaditý pařez, hanácký nebojsa, co vyrostl ve Spartě. Pro strach má uděláno. Rád provokuje. Rád používá i jiné zbraně, než ryze fotbalové. V Edenu to ukázal naplno. Oslava gólu hnula místním žlučí. Taky pak Tribuna Sever spustila hromové „Sejk je č***k…
„Někde jsem vyrostl, někdo mě vychoval… Takové zápasy mají větší náboj, dostanou mě do úplně jiného světa. To, že lidi skandují moje jméno, byť s pohlavím, to si vlastně užívám,“ smál se dobře naložený střelec Sigmy.
Když dostal na tiskové konferenci dotaz na gólovou oslavu, zeptal se novináře z jednoho sportovního webu, zda si myslí, že to přehnal. „Přišlo vám, že to bylo moc jo? Neberte to útočně, jen se ptám. Jako, co mám teda dělat, to se mám sebrat po gólu a jít na půlku? Přece to o té oslavě je a myslím si, že to navodilo i atmosféru. Já jsem si to tedy užil. Dodalo mi to sílu navíc. Myslím, že to přehnané nebylo. A jestli ano, tak se omlouvám,“ bral malou zpátečku.
Mohl vidět druhou žlutou?
Po specifickém gólovém veselí na Sejka výhružně hleděl sudí Stanislav Volek. Útočníkovi dal žlutou kartu už v deváté minutě, za příliš provokativní oslavu mohl vytáhnout druhou a v patnácté minutě poslat útočníka do kabin.
„Asi by to v zápase na jedno mužstvo bylo už hodně, ale slyšel jsem, že po mně koukal,“ zubil se Sejk a popsal, co se mu v tu chvíli honilo hlavou. „Běžel jsem kolem fanoušků a říkal si, jestli jako pokaždé oslavu udělám. Mám to v sobě, nechtěl jsem nic měnit. Bohužel to vyšlo na Tribunu Sever. Jasně, mohl jsem se otočit úplně jinam, ale já to udělal záměrně. Abych si to užil a dodalo mi to energii.“
Sejk žije v jedné domácnosti s Gabrielou Šlajsovou, bývalou fotbalistkou Slavie a členkou národního týmu. Že by měl vysvětlovat drzou gólovou oslavu, vůbec neřeší. „Vedle televize postavím další sošku za hráče utkání, takže mě pochválí. Aspoň si myslím,“ usmál se.
Při odchodu z tiskového centra Edenu se ještě jednou ujistil, zda na jednoho z novinářů zbytečně nevyjel. Když se dozvěděl, že nikoliv, rozloučil se a odešel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu