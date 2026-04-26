Předplatné

Drzoun Sejk salutoval na Tribunu Sever. Udělal jsem to záměrně, zubil se

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Slavia si dala pozor na disciplínu a je opět na koni. Kováč si oddechl, Liberec jde po pětce
Václav Sejk z Olomouce se raduje z trefy proti Slavii
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský během utkání proti Olomouci
Tomáš Chorý v utkání proti Sigmě
Rozhodčí Stanislav Volek během utkání Slavie proti Olomouci
6
Fotogalerie
Radek Špryňar
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Po patnácti minutách se precizně nártem opřel do míče a Olomouc poslal do vedení 1:0. Ta nejlepší část show ale měla teprve přijít. Václav Sejk se drze postavil před Tribunu Sever a zasalutoval. Někteří jedinci v bíločerveném se mohli vzteky zbláznit, útočník si jejich naštvanost užíval. „To se mám sebrat po gólu a jít na půlku?,“ tázal se. Program nadstavby Chance Ligy >>>

Václav Sejk je podsaditý pařez, hanácký nebojsa, co vyrostl ve Spartě. Pro strach má uděláno. Rád provokuje. Rád používá i jiné zbraně, než ryze fotbalové. V Edenu to ukázal naplno. Oslava gólu hnula místním žlučí. Taky pak Tribuna Sever spustila hromové „Sejk je č­***k…

„Někde jsem vyrostl, někdo mě vychoval… Takové zápasy mají větší náboj, dostanou mě do úplně jiného světa. To, že lidi skandují moje jméno, byť s pohlavím, to si vlastně užívám,“ smál se dobře naložený střelec Sigmy.

Když dostal na tiskové konferenci dotaz na gólovou oslavu, zeptal se novináře z jednoho sportovního webu, zda si myslí, že to přehnal. „Přišlo vám, že to bylo moc jo? Neberte to útočně, jen se ptám. Jako, co mám teda dělat, to se mám sebrat po gólu a jít na půlku? Přece to o té oslavě je a myslím si, že to navodilo i atmosféru. Já jsem si to tedy užil. Dodalo mi to sílu navíc. Myslím, že to přehnané nebylo. A jestli ano, tak se omlouvám,“ bral malou zpátečku.

Mohl vidět druhou žlutou?

Po specifickém gólovém veselí na Sejka výhružně hleděl sudí Stanislav Volek. Útočníkovi dal žlutou kartu už v deváté minutě, za příliš provokativní oslavu mohl vytáhnout druhou a v patnácté minutě poslat útočníka do kabin.

„Asi by to v zápase na jedno mužstvo bylo už hodně, ale slyšel jsem, že po mně koukal,“ zubil se Sejk a popsal, co se mu v tu chvíli honilo hlavou. „Běžel jsem kolem fanoušků a říkal si, jestli jako pokaždé oslavu udělám. Mám to v sobě, nechtěl jsem nic měnit. Bohužel to vyšlo na Tribunu Sever. Jasně, mohl jsem se otočit úplně jinam, ale já to udělal záměrně. Abych si to užil a dodalo mi to energii.“

Sejk žije v jedné domácnosti s Gabrielou Šlajsovou, bývalou fotbalistkou Slavie a členkou národního týmu. Že by měl vysvětlovat drzou gólovou oslavu, vůbec neřeší. „Vedle televize postavím další sošku za hráče utkání, takže mě pochválí. Aspoň si myslím,“ usmál se.

Při odchodu z tiskového centra Edenu se ještě jednou ujistil, zda na jednoho z novinářů zbytečně nevyjel. Když se dozvěděl, že nikoliv, rozloučil se a odešel.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Olomouc 2:1. Domácí otočili vývoj zápasu a zvýšili náskok na Spartu

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů