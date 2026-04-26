Předplatné

Haraslín byl podrážděný, žádal žluté karty: Potom furt říkají, že ležím na zemi

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Sparta 2:0. Po červené Mercada rozhodli Ristovski a Hůlka • Zdroj: isport.tv
Smutní sparťané po prohře na Bohemians
Bohemians slaví s fanoušky výhru nad Spartou
Rados brankáře Bohemians Tomáše Frühwalda
Zklamaný Brian Priske
Sudí Karel Rouček uděluje žlutou kartu
Oheň mezi fanoušky
32
Fotogalerie
paš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Ani na tiskové konferenci nerozporoval červenou pro parťáka Johna Mercada. Lukáš Haraslín, kapitán fotbalové Sparty, měl ale po sobotním ligovém zápase s Bohemians (0:2) jiný problém. Vadilo mu, že Peter Kareem, obránce domácích, nedostal dvě žluté karty. „Červená karta byla, proti tomu nikdo nic neříká. Před ní ale měl být vyloučený Kareem za minimálně dva fauly na mě bez míče,“ stěžoval si slovenský reprezentant do televizní kamery Oneplay Sport. Program nadstavby Chance Ligy >>>

Kareem se pohyboval na pozici pravého obránce, tedy nejčastěji se dostával do soubojů právě s Haraslínem. K první konfrontaci došlo v čase 3:25. Kapitán letenského týmu sklepnul míč na Kaana Kairinena a následně ho 22letý Nigerijec svalil k zemi, ale hra pokračovala dál.

Zhruba o půl minuty později obdržel přihrávku od Asgera Sörensena, prvním dotekem si ji zpracoval a druhým posunul pod sebe na Mercada. V tom k němu přiletěl znovu Kareem, který ho srazil a přitom zasáhl rukou do obličeje.

Rozhodčí Karel Rouček odpískal přestupek proti pravidlům. „Pořád poslouchám, že je to první faul. Mě nezajímá, jestli je první, desátá nebo šedesátá minuta, pokud je to faul na kartu. My ji dostaneme a oni ne. Říkám, ať si každý udělá názor sám,“ sypal ze sebe Haraslín.

K situaci se vyjádřil ve studiu Oneplay Sport i expert Zdeněk Folprecht: „Kareem dojel Haraslína tělem, dal mu strom a mohla to být žlutá karta.“

Za další jasný prohřešek Kareem už dostal napomenutí. V 86. minutě svalil u postranní čáry Haraslína a Rouček mu gestem jasně naznačil, že už jde o třetí faul. „Ať si každý udělá sám názor,“ zopakoval Haraslín. „Potom furt říkají, že ležím na zemi, ale byly to tři stejné zákroky na moji osobu bez balonu. Jeden do krku, dva na kolena,“ vysvětlil nejlepší střelec Sparty, který odehrál proti Bohemians celé utkání.

Video placeholder

„Když jsi na hřišti, cítíš každý minisouboj a dotek. Na jednu stranu chápu Lukáše Haraslína, ale nemyslím si, že to bylo tak do očí bijící, abychom si řekli, že Kareem měl být venku,“ nabídl svůj pohled Folprecht.

Podobně hovořil i jeho kolega ve studiu Jakub Podaný, bývalý hráč Sparty. „Souhlasím, že když zákrok přijde v jakékoliv minutě, nemá být argument, že je brzo, že je čas. Pokud si zákrok zaslouží žlutou, hráč ji má dostat. Nemyslím si ale, že tohle byl dneska problém.“

Jen pro kontext. Brian Priske, trenér Sparty, si stěžoval na udělování žlutých karet už v minulosti, třeba po posledním derby se Slavií (1:3). „Myslím, že i dneska udělaly rozdíl žluté karty. Střídali jsme kvůli tlaku na Mercada. Dostali jsme šest žlutých, Slavia jen jednu. Chorý za celý zápas udělal asi deset trestných kopů, ale nedostal kartu. Kdyby ji obdržel v patnácté minutě za faul na Kadeřábka, možná by taky museli střídat,“ vysvětloval tehdy.

Letenští momentálně obdrželi 71 žlutých karet v této ligové sezoně, což je spolu s Libercem nejvíc ze všech. Deník Sport a web iSport se tomu věnovaly už v minulých týdnech. Jiná situace je u červených, tu Mercado dostal v tomto ročníku jako první ze sparťanů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

