Plzni vyšly změny, podiv nad Jedličkou. Baník nasadil gólmana i přes vysokou pokutu
Oba týmy hrály v sobotním posledním kole základní části Chance Ligy o fotbalový život. Baník potřeboval body k záchraně, Plzeň pro třetí pozici před nadstavbou. Nakonec slavili hosté, v prvním poločase rozhodl o těsné výhře 1:0 Prince Adu. Ostravský celek překvapivě nasadil do zápasu gólmana Martina Jedličku (28), který přišel v lednu ze západu Čech na hostování s opcí. Poslednímu celku ligy hrozí za tah s klíčovým brankářem vysoká pokuta. Program nadstavby Chance Ligy ZDE >>>
Martin Jedlička po svém zimním příchodu do Slezska skomírajícímu Baníku výrazně pomáhá. Přes mizerné výsledky se o něj tým může na jaře ve většině zápasů opřít. Proti Plzni ale dle dohody klubů v sobotu startovat neměl. Ve smlouvě o hostování s opcí, kterou kluby uzavřely v zimě, má za možný Jedličkův start hrozit Baníku vysoká pouta. Přesto do toho ostravský celek šel a Jedlička proti bývalému týmu chytal.
Slovenská dvojka Viktor Budinský (32), jenž na jaře nezasáhl do jediného ostrého zápasu, nakonec znovu zůstal na lavičce. Baník v důležitém zápase nechtěl riskovat změnu na zásadním postu a i přes finanční postih sáhl po reprezentantovi Jedličkovi, jednomu z nejlepších hráčů jara.
„Byla tam dohoda klubů, víc nevím, nebo jsme se o to ani nezajímali. Bylo nám řečeno, že Martin může chytat, my jsme byli rádi a logicky jsme toho využili,“ odpovídal kouč Baníku Ondřej Smetana, jehož podle informací iSportu na lavičce po sobotní prohře 0:1 a pádu na poslední místo tabulky Chance Ligy vystřídá trenér ostravského béčka Josef Dvorník.
Plzeň do poslední chvíle netušila, jak se Baník zachová a zda gólmana hostujícího ze západu Čech nasadí. „Nevěděli jsme o tom, je to otázka na Baník. Jsou nějaké smlouvy o hostování, Martin nakonec nastoupil. Podal slušný výkon, pro Baník je extrémně důležitý hráč,“ reagoval na nečekaný tah domácích trenér Plzně Martin Hyský.
Pokuta pro Baník má být podle informací iSportu vysoká, dokonce v řádech až milionů korun. Rozhodnutí ostravského vedení se logicky lidem z Viktorie nelíbí, rozhodně nejde o běžný krok. Ligoví hráči na hostování v drtivé většině případů proti svým klubům nenastupují.
„Strašně mě štve, že když mi nějaký klub pošle hráče na hostování, tak on proti němu nemůže nastoupit. To považuju za absolutní demenci, protože pokud nemáš místo v jeho sestavě, a máš ho jinde, měl bys hrát i proti svému domovskému mužstvu,“ vyjádřil se nedávno pro iSport majitel Jablonce Jakub Střeštík. Jeho klub například nemohl použít proti Spartě Dominika Hollého, který je na severu Čech na hostování z Letné.
Viktoria nakonec tříbodový úkol v Ostravě zvládla, Baník i s Jedličkou v bráně padl 0:1. Po pěkné akci po ose Florian Wiegele, Amar Memič a Prince Adu rozhodl ghanský forvard ve 35. minutě. Skóroval poprvé od 30. listopadu, vstřelil šestý gól v sezoně.
„Utkání bylo velmi bojovné, bylo to o charakteru. Důležitým momentem bylo, že jsme dali první gól a dostali se do vedení. Chci poděkovat klukům. Chtěli jsme samozřejmě pozitivně reagovat na naše poslední výsledky. Věděli jsme, že to bude extrémně těžký zápas, nazval jsem to fotbalovou válkou. Baník hraje o život a my svým způsobem taky,“ poznamenal kouč Viktorie Hyský.
Oproti poslední domácí prohře s Pardubicemi (0:1) udělal v základní sestavě čtyři změny. Lukáš Červ, Tomáš Ladra, Amar Memič i Jiří Panoš týmu pomohli, zejména ofenzivní trojice přinášela do hry potřebný rozdíl. Po vystřídání Panoše, Ladry a Adua se Viktoria nechala v závěru zatlačit a měla štěstí, že domácí nevyužili některou ze zajímavých šancí.
„Nebylo to o střídáních, naopak někteří hráči jako Adam Kadlec, Matěj Valenta i Mohamed Toure přinesli do zápasu energii, měli tam dobré momenty,“ reagoval Hyský. V závěru zápasu se na hřiště dostal poprvé od 26. února (odveta s Panathinaikosem) kapitán Matěj Vydra, který má za sebou operaci kolena.
„Jsem moc rád, že je zpátky, ale musíme mu minutáž, tu tréninkovou i zápasovou, dobře namixovat. Je to zkušený hráč, může se stá, že příště bude hrát od začátku,“ řekl Hyský. „Určitě nám pomůže. Jsem rád, že se mužstvo pomalinku uzdravuje, máme k dispozici většinu kádru. Také Venca Jemelka a další hráči se dostávají na potřebný level,“ dodal západočeský kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu