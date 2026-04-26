V Ďolíčku zapálili multikáru a přerušili 25 let dlouhou sérii. Veselý: Hráčům se rozsvítilo
Tři výhry v posledních třech zápasech a místo starostí o sestup se zelenobílí usmívají na desátém místě. Ještě před třemi týdny přitom vypadal tento scénář hodně bláhově, ale za velmi dobré výkony v závěru jsou „klokani“ odměněni. Po výhře 2:0 nad Spartou se tak vyšvihli do skupiny o umístění. „Při tréninku jsme podpálili multikáru, to byl zlomový moment,“ vtipkoval trenér Jaroslav Veselý. Program nadstavby v Chance Lize >>>
V derby zápasech proti pražským S zatím strádal. Z prvních sedmnácti pokusů odešel Jaroslav Veselý na lavičce Bohemians jednou s bodem, dalších šestnáct prohrál. Po sobotě už to neplatí. „Klokani“ doma setnuli Spartu a po dlouhatánských 25 letech v Ďolíčku oslavovali skalp nejúspěšnějšího českého klubu. „Snad se nebude čekat dalších 25 let. Jsem rád, jak tým zareagoval,“ líčil spokojený kouč.
Jako hlavní trenér jste porazil Spartu poprvé. Cítil jste před zápasem, že to konečně vyjde?
„Je to vítězství hráčů, já tyhle věci neprožívám. Tuhle mi o tom někdo říkal, ale já nesleduju, kolik mám zápasů nebo výher. Není to pro mě důležité, možná v důchodu. Jsem rád, jak mužstvo zareagovalo a myslím, že si to zasloužíme za zlepšenou formu. V téhle sezoně jsme měli mít o 8 nebo 9 bodů víc, takže si trošku štěstí zasloužíme. Tohle navíc nebylo šťastné vítězství, bylo zasloužené.“
Víte kdy naposledy porazili Bohemians doma Spartu?
„Teď někdo v kabině říkal, že je to 25 let. Snad se nebude čekat dalších pětadvacet. Chtěli jsme sezónu zakončit vítězstvím, věděli jsme, že je vyprodáno a je to hezký štempl na závěr sezony. Jsem rád, jak tým zareagoval na kritiku.“
Čím to, že to konečně vyšlo?
„Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Na Spartu jsme od začátku tlačili, udělali jsme jí to těžké, nenechali ji rozehrát a nepustili do tempa. Navíc jsme si sami vytvořili pár dobrých situací. Jedním ze zlomových okamžiků byla červená karta, ale jak víme, v takovém zápase to nemusí vždy znamenat výhodu. My jsme s tím naložili slušně a hru kontrolovali. Musím dát kredit soupeři, z první pětky hrála Sparta určitě nejlepší fotbal a viděli jsme, jak v poslední době dopadli soupeři s pasivní hrou. Proto jsme apelovali na hráče, že tudy cesta nepovede. Chtěli jsme hrát aktivně a bavit fanoušky.“
Ve druhém poločase ještě za stavu 0:0 trefila Sparta tyč. To byl další zlomový moment?
„Ano. Nejprve jsme nastřelili tyč my a následně i soupeř. Kdybychom inkasovali, mohlo se to vyvíjet jinak. Z celého týmu jsem ale cítil velkou vůli a nasazení. Chtěli jsme víc. Vítězství je zasloužené a dávám kredit celému týmu, realizačnímu týmu i fanouškům.“
Při tréninku jsme podpálili multikáru
Je to váš největší zápas v Bohemians?
„Ne. Životní zápas byl ten prohraný s Olomoucí na konci sezony 2022/23, kdy jsme uhráli poháry po tolika letech. To bylo nejvíc. Uhrát čtvrté místo v dlouhodobé soutěži při velké konkurenci je podle mě těžší, než vyhrát pohár. Rád bych to ještě překonal, ale půjde to těžko.“
Výhra vás nakonec posunula do prostřední skupiny. Byla tohle velká motivace?
„S prostřední skupinou jsme nepracovali, nechtěli jsme ani vědět výsledky a spekulovat, protože nikdy nevíte, jestli dá někdo v poslední minutě gól. Proto jsme chtěli prostě vyhrát. A sezona pro nás ještě nekončí. Někdo prostřední skupinu bagatelizuje, ale my chceme zase vyhrát a uspět.“
Hodnotíte nakonec sezonu jako úspěšnou?
„Na podzim jsme podávali jedny z nejlepších herních výkonů, měli jsme výborné statistiky, ale chyběly nám góly. Všechno bylo o několika klíčových zápasech, měli jsme tu na lopatě řadu týmů a leží mi v žaludku vypadnutí z poháru proti Boleslavi. Někdy jsme pak museli hrát pragmaticky. V těžkých chvílích poznáte charakter hráčů a ten se ukázal velmi dobře. Další sezona může být ještě lepší.“
Co se stalo v posledních třech týdnech s útočníky, že začali dávat góly? Před pár týdny jste vtipkoval o obětování ovce…
„Při tréninku jsme podpálili multikáru, to byl zlomový moment. Normálně se zapálila multikára, málem jsme vyhodili do povětří i auta. Možná to byl zlom, kdy se hráčům rozsvítilo a začalo to tam padat. Tohle je pravda, máme to i na videu.“ (smích)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu