Dvorník převzal Baník: Že dvakrát dostali přednost jiní? Uražený jsem nebyl. Jdu za výzvou
Další trenérská rošáda u fotbalistů Baníku nabrala po prohře s Plzní rychlý spád. Majitel klubu Václav Brabec se ještě v sobotu večer sešel s Josefem Dvorníkem, aby se s ním domluvil na dlouhodobém kontraktu. Teď už bývalý kouč druholigové rezervy má jednoznačný cíl - zachránit pro Ostravu příslušnost v Chance Lize. „S tím do toho jde vedení i my. Myslím si, že jsme na to dobře nastavení. Budeme chtít udělat maximum pro to, aby po sezoně zůstal Baník v lize," hlásil osmačtyřicetiletý trenér.
Jak složité bude tento cíl splnit? Momentální situaci mají hráči v hlavách.
„Nemyslím si, že by to bylo o nastavení v hlavách. Hrát o záchranu je těžké, já jsem si to zažil jako hráč, i tady v Baníku. Věřím však tomu, že hráče nastavíme tak, že v sobotu s Boleslaví budou připravení, první zápas zvládnou a k záchraně se odrazíme.“
Co teď bude nejtěžší? V utkání s Plzní bylo vidět, že se Baník po inkasované brance sesypal...
„Vždycky je to o inkasovaném gólu, ale myslím si, že záchranu jen ubránit nejde. V určitých fázích musíme být aktivnější. Když si nějaké věci ujasníme a upravíme je, tak to zvládneme. Věřím, že kádr je tady dobrý. Co jsme se bavili, v poslední době to nebylo o tom, že by Baník bránil nulu vzadu. Snažil se hrát dopředu, ale někdy to šlo lépe a někdy hůře. Celkově si myslím, že hráči půjdou nahoru.“
Jak velkou komplikací je, že Baník spadl před nadstavbou na poslední místo a má nejméně výhodný los?
„Nemyslím si, že je to úplně o losu, ale spíš jde o to, že když dojde na rovnost bodů, máme nejhorší pozici. Budeme chtít pracovat tak, abychom to zvládli.“
Co vás vůbec přesvědčilo tuto výzvu přijmout? Baník hned dvakrát v sezoně upřednostnil jiné trenéry a vy jste dal před časem výpověď.
„Nic mě přesvědčovat nemuselo, jdu za sportovní výzvou. Dlouho jsem byl v Baníku jako hráč, trenér a teď budu trenérem A-týmu. Pro mě to teď byla jasná volba. Jsem rád, že Baníku můžu pomoct. Samozřejmě je to vždycky o tom, jestli trenér před vámi výsledky má, nebo je nemá, ale to je fotbal. Přichází změna a rozhodli se pro mě. Respektoval jsem, když se rozhodli pro někoho jiného. Teď jdu do toho na sto procent.“
Na konci chci vidět Baník v lize
Necítil jste se přesto uražený? Musel jste potlačit ego?
„Nebyl jsem uražený. Vždycky to vnímáte tak, že každý chce do ligy, protože trenérských míst v ní není moc. I kolegům jsem říkal, že to respektuji a pracuju dál v B-týmu.“
Když jste jednal s majitelem Brabcem, měl jste okamžitě jasno, že nabídku přijmete?
„Do jednání jsem šel s tím, že to přijmu. Bavili jsme se o sportovních věcech a také o tom, jak to zvládnout a nachystat tak, abychom byli po posledním zápase úspěšní. Ať to bude bez baráže, nebo v baráži. Je úplně jedno, kolik zápasů odehrajeme, ale na konci chci vidět Baník v lize.“
Neměl jste ale pochybnosti, jestli to v takové situaci převzít?
„Vůbec. Jdu do toho čistě, zajímala mě jen šance trénovat první ligu. Vůbec jsem se nedíval na to, jestli Baník teď skončil za nebo před Slováckem a Duklou. Když nabídka přišla, věděl jsem, že se domluvíme.“
Mužstvo znáte, plno hráčů pod vámi hrálo v béčku. Pomůže to?
„Určitě ano, i některé tréninky áčka jsem viděl. Sice ne moc, ale prolíná se to. Kluky znám, jsem tady tři roky, takže také za minulých trenérů tam nějaké prolínání bylo. Teď ale potřebuju navnímat chemii týmu zevnitř. Jedna věc je sledovat tréninky zvenku, druhá pak pracovat s hráči.“
Jak bude váš realizační tým vypadat?
„Většina kluků, které jsem měl v B-týmu, by měla jít se mnou nahoru. Ale ještě tam jsou určité věci k doladění, bylo to hodně narychlo. Některé věci ještě chtějí svůj čas, ale na tom hlavním jsme už domluveni, a to je pro mě podstatné.“
Jak se hodláte prezentovat? V současné chvíli není čas vštěpovat týmu svůj styl.
„Vždycky je lepší mít tým na celou přípravu, aby všechno bylo tak, jak si trenér představuje. Trenéři sice většinou říkají, jak by chtěli hrát, ale já se chci prezentovat tak, abychom se zachránili.“
Bude na konci května ještě Ostrava prvoligová?
„Stoprocentně věřím, že ano. Kdybych si to nemyslel, nejdu do toho. Ať je situace jakákoliv, vždycky věřím. Naděje tam je, takže vzhůru do práce a doufám, že se na konci května tady budeme bavit o tom, že Baník v lize zůstává.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu