Zákulisí jednání s Dvorníkem: Brabec to vzal do svých rukou, Baník má nelichotivý rekord
V Ostravě sahají k řešení, které se nabízelo zfinalizovat už v říjnu, kdy Pavel Hapal končil. V krajně nepříznivé situaci povolávají do popředí Josefa Dvorníka, v nedělním utkání s Jihlavou (2:1) ještě kouče druholigového béčka. Rozbité fotbalisty Baníku má za úkol postavit na nohy, vyhrabat z bryndy a udržet je v Chance Lize. Bude to mít těžké, po závěrečném kole základní části totiž Slezané spadli na poslední místo.
Nálada v Baníku je ponurá už několik týdnů a měsíců, v sobotu však klesla pod bod mrazu. Modrobílá družina padla 0:1 s Plzní a nezvládla už šesté soutěžní utkání v řadě. Po vítězství Dukly na Slovácku se zároveň propadla na poslední flek, což je v porovnání s loňským třetím místem pekelně kruté vysvědčení.
Ohromný náraz, mimochodem největší v dějinách Chance Ligy, koušou vášniví příznivci těžko. Stejně jako v minulém domácím utkání s Bohemians dali svou nespokojenost najevo, po nezdaru s Viktorií totiž spustili pokřiky: „Rubejte za Baník“, „Ostuda Baníku“, „My chceme Baník“ nebo „Bělák ven“. Požadovali i odevzdání dresů, což hráči v čele s Jiřím Boulou, Michalem Frydrychem a Danielem Holzerem neakceptovali.
„Asi jste to slyšeli, něco takového tam padlo. My ale budeme bojovat do poslední chvíle a uděláme všechno pro to, abychom v nadstavbě ukázali, že si zasloužíme za Baník hrát, nosit na sobě ten dres a znak. Teď musíme ukázat vše, co v nás je,“ hlásil kapitán Frydrych.
„Víme, že fanoušci nás celou sezonu podporují, všude jezdí a stojí za námi i v těžkých situacích, ale bohužel teď jsme se propadli naší vinou na poslední místo. Fanoušci mají právo být na nás naštvaní a mají právo nám to říct. Vysvětlili jsme si s nimi nějaké věci, ale co tam padlo, bych nechal mezi námi. Budeme bojovat do samotného konce,“ dušoval se zkušený stoper.
Že nezůstane jen u řečí, musí ostravští fotbalisté ukázat o víkendu proti Mladé Boleslavi. V dalším „zápase pravdy“ je povede už Josef Dvorník, jenž nahradil odvolaného Ondřeje Smetanu. Baník se tak stane teprve druhým klubem v historii Chance Ligy, který vedli čtyři různí trenéři (nikoliv dočasní) během jedné sezony. Stejně to měla i Opava v ročníku 2019/20.
Nečekaná změna směru
Rychloakce majitele Václava Brabce se uskutečnila jen pár hodin po duelu s Plzní. Jednání vzal do svých rukou,