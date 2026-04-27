Shrnutí 30. kola iSport Fantasy: Frühwald s Ristovskim podruhé v řadě v ideální sestavě
Základní část české nejvyšší fotbalové soutěže skončila. Pro hru iSport Fantasy to ale nemá žádný vliv, když hlavní liga končí až s nadstavbou. Do nejlepší jedenáctky uplynulého víkendu, který byl druhé nejslabší v sezoně, když Trenéři v průměru nasbírali 28 bodů, se dostalo trio z Mladé Boleslavi.
V úterý bude na webu iSport.cz publikován článek s konkrétnějšími informacemi směrem k nadstavbě ve hře iSport Fantasy.
Ideální sestava
Michal Ševčík je jedním ze zástupců Mladé Boleslavi v nejlepší jedenáctce kola, zaznamenal už šestou účast. T. Frühwald a L. Hůlka zapsali třetí čárku. Podruhé se v ideální sestavě objevili Douděra, Ristovski, Suchan, Memič, Kabongo a Smékal. Diakité s Matouškem poprvé.
Změna cen
Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 31. kolem se to dotkne například Hůlky, Kabonga či Ševčíka.
Uzávěrka 31. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 2. května ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu