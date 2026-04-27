Euforie Bohemians: slavila Vondráčková, Trojan v šatně i čtvrt milionu od fanouška

SESTŘIH: Bohemians - Sparta 2:0. Po červené Mercada rozhodli Ristovski a Hůlka
Helena Vondráčková přímo v Ďolíčku
Ivan Trojan gratuloval hráčům Bohemians po výhře nad Spartou
Smutní sparťané po prohře na Bohemians
Bohemians slaví s fanoušky výhru nad Spartou
Rados brankáře Bohemians Tomáše Frühwalda
Zklamaný Brian Priske
Obrovská fotbalová radost fanoušků v Ďolíčku. Domácí utkání se Spartou (2:0) vyhráli „klokani“ poprvé za 25 let a ještě navíc na poslední chvíli vyskočili ze skupiny o záchranu. Velký úspěch si užívaly známé osobnosti na tribunách, herec Ivan Trojan slavil s hráči dokonce v šatně a po výhře v derby jeden z fanoušků přispěl rekordní částkou na rekonstrukci stadionu. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Plné zelené ochozy historického stadionu se dlouho takhle hlasitě neradovaly. Na sociální sítích pak koluje několik videí slavících osobností. Jedno z nich přidala na Instagram zpěvačka Helena Vondráčková, kde slaví gól domácích s šálou nad hlavou.

Ještě větší emoce pak projevil jeden z nejznámějších „klokanů“ Ivan Trojan. Známý herec přišel gratulovat rovnou do šatny a výhru slavil přímo s hráči. „Super! Děkujem!“ zakřičel hned při příchodu do kabiny a následně si plácl se všemi přítomnými.

Hráči Bohemians pak jeho oslavy doprovázeli skandováním „Božo děkujem!“ s odkazem na seriál Okresní přebor, v němž Trojan vystupoval jako trenér Bohumír Zenkl.

Vítězství Bohemians pak neuniklo ani Hasičskému záchrannému sboru. Trenér Jaroslav Veselý po zápase prozradil překvapivý rituál, který v závěru sezony nastartoval ofenzivu týmu a Bohemians v posledních třech kolech sebrali klíčových devět bodů.

„Při tréninku jsme podpálili multikáru, to byl zlomový moment. Normálně se zapálila multikára, málem jsme vyhodili do povětří i auta. Možná to byl zlom, kdy se hráčům rozsvítilo a začalo to tam padat. Tohle je pravda, máme to i na videu,“ smál se Veselý po výhře nad Spartou.

Rekordní příspěvek fanouška

Na sociální síti X pak Bohemians přidali ke komentáři kouče i právě zmíněné krátké video hořícího stroje, na nějž reagovali také hasiči. „Jsme rádi, že Bohemians konečně našli ten správný rituál, jak probudit útočníky. Jen připomínáme, že to teda není úplně ekologická varianta,“ upozornil humorně účet českých hasičů.

Památné vítězství pak jednoho z fanoušků namotivovalo, aby přispěl dosud nejvyšší částkou na rekonstrukci stadionu. Do sbírky Klokani sobě poslal po výhře nad Spartou fanoušek Ivo 250 000 korun a jako vůbec první získal status Zlatého klokana. Přímo na stadionu tak bude mít zlatou plaketu se svým jménem. Celkově se na stavbu nového Ďolíčku zatím vybralo přes 1,7 milionu korun.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Doporučujeme

Články z jiných titulů