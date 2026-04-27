Euforie Bohemians: slavila Vondráčková, Trojan v šatně i čtvrt milionu od fanouška
Obrovská fotbalová radost fanoušků v Ďolíčku. Domácí utkání se Spartou (2:0) vyhráli „klokani“ poprvé za 25 let a ještě navíc na poslední chvíli vyskočili ze skupiny o záchranu. Velký úspěch si užívaly známé osobnosti na tribunách, herec Ivan Trojan slavil s hráči dokonce v šatně a po výhře v derby jeden z fanoušků přispěl rekordní částkou na rekonstrukci stadionu. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Plné zelené ochozy historického stadionu se dlouho takhle hlasitě neradovaly. Na sociální sítích pak koluje několik videí slavících osobností. Jedno z nich přidala na Instagram zpěvačka Helena Vondráčková, kde slaví gól domácích s šálou nad hlavou.
Ještě větší emoce pak projevil jeden z nejznámějších „klokanů“ Ivan Trojan. Známý herec přišel gratulovat rovnou do šatny a výhru slavil přímo s hráči. „Super! Děkujem!“ zakřičel hned při příchodu do kabiny a následně si plácl se všemi přítomnými.
Hráči Bohemians pak jeho oslavy doprovázeli skandováním „Božo děkujem!“ s odkazem na seriál Okresní přebor, v němž Trojan vystupoval jako trenér Bohumír Zenkl.
Vítězství Bohemians pak neuniklo ani Hasičskému záchrannému sboru. Trenér Jaroslav Veselý po zápase prozradil překvapivý rituál, který v závěru sezony nastartoval ofenzivu týmu a Bohemians v posledních třech kolech sebrali klíčových devět bodů.
„Při tréninku jsme podpálili multikáru, to byl zlomový moment. Normálně se zapálila multikára, málem jsme vyhodili do povětří i auta. Možná to byl zlom, kdy se hráčům rozsvítilo a začalo to tam padat. Tohle je pravda, máme to i na videu,“ smál se Veselý po výhře nad Spartou.
Rekordní příspěvek fanouška
Na sociální síti X pak Bohemians přidali ke komentáři kouče i právě zmíněné krátké video hořícího stroje, na nějž reagovali také hasiči. „Jsme rádi, že Bohemians konečně našli ten správný rituál, jak probudit útočníky. Jen připomínáme, že to teda není úplně ekologická varianta,“ upozornil humorně účet českých hasičů.
Památné vítězství pak jednoho z fanoušků namotivovalo, aby přispěl dosud nejvyšší částkou na rekonstrukci stadionu. Do sbírky Klokani sobě poslal po výhře nad Spartou fanoušek Ivo 250 000 korun a jako vůbec první získal status Zlatého klokana. Přímo na stadionu tak bude mít zlatou plaketu se svým jménem. Celkově se na stavbu nového Ďolíčku zatím vybralo přes 1,7 milionu korun.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu