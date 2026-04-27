Komňacký o Dvorníkovi: Buď bude trénovat Baník dalších pět let, nebo mu květen zlomí vaz
Nový trenér Baníku Josef Dvorník během své hráčské kariéry vyhrál čtyři trofeje. Dvě v Ostravě, dvě v Ružomberku – a ve třech případech to bylo s úspěšným Františkem Komňackým, pod kterým toho ostrý stoper v kariéře odehrál nejvíc. „Přiznám se, že když hrál, jako trenéra jsem si ho představit nedokázal. Ale když jsme se s Pepou nedávno potkali na Slovensku a viděl na něm zanícení pro tuhle práci, změnil jsem názor. Snad to zvládne..." říká čtyřiasedmdesátiletý kouč.
Pojďme ale postupně. Proč jste ho nejdřív jako šéfa lavičky neviděl?
„Protože v Baníku nebyl stěžejní osobou v kabině. Byly tam výraznější typy – Slončík, Bolf, Látal... Pepa nebyl ta úplná špička týmu i proto, že se nám v průběhu mistrovské sezony zranil. Ale v Ružomberku, kam jsem si ho potom přivedl, jsem ho poznal víc. V Ostravě měl asi problémy s Jarabinským, chtěl odejít, tak jsem jeho přestup pomáhal zprostředkovat.“
Což se vzápětí ukázalo jako vynikající volba. Vyhráli jste titul i superpohár.
„Tam už se Pepa projevil jako výrazná fotbalová osobnost, byl nejlepším obráncem slovenské ligy. Spolu s Honzou Nezmarem vytvořil klíčové duo, které rozhodovalo o tom, co se bude dít na hřišti i mimo kabinu. (úsměv) Poznal jsem i jeho rodinu, paní, dvě dcery, věnoval se jim. Bylo to s ním velice příjemné období. I z toho důvodu, že jako člověk věděl, co v životě chce. Dokázal se postarat o sebe i rodinu, uměl si říct o místo.“
S tím zřejmě souvisí i jeho přímé jednání s vedením Baníku.
„Víte, Pepa nebyl výrazně talentovaný fotbalista. Zato byl hodně poctivý, zodpovědný, důrazný. Všechno doháněl zarputilostí a tvrdostí, to byly jeho charakteristické rysy. Byl to tvrdý hráč, který šel do všech soubojů bez ohledu na možné zranění sama sebe či protihráče. Uměl se prosadit ze standardek hlavou, to byla možná jeho vůbec nejsilnější stránka. My v Ružomberku neměli dvaadvacet nadstandardně kvalitních hráčů, měli jsme to založené na silné základní jedenáctce. On si toho byl vědom a podle toho se choval.“
Jak to myslíte?
„Pamatuju si, jak mu píchali injekce pod palec na noze, nějak mu to tam hnisalo, nehet slízal... No, co vám budu povídat, ani jsem nemohl dívat na to, jak mu to tam doktor rve. Pepa se jen křečovitě držel lehátka a čekal, až bolest povolí. A s tím šel hrát! Za to jsem si ho velice vážil a cenil, vždycky mu šlo o výsledek a o mančaft. Pro ten se byl schopný obětovat.“
Trochu odbíháme od jeho trenérské nátury, i když to spolu možná souvisí...