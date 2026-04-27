Předplatné

Červená pro Lurvinka? Podle komise by prošla i žlutá, Mercadovo vyloučení posvětila

Video placeholder
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský se raduje z výhry nad Olomoucí
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu
Hráči Slavie se radují z výhry nad Olomoucí
Fanoušci Slavie se radují z výhry nad Olomoucí
30
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (31)

Sudí Stanislav Volek v klíčové situaci sobotního utkání závěrečného kola základní části první ligy na Slavii nechyboval a olomouckého fotbalistu Louise Lurvinka vyloučil za faul na Davida Douděru správně. V komuniké to uvedla komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR. Posvětila také červenou kartu pro sparťana Johna Mercada v duelu na stadionu Bohemians 1905. Program nadstavby v Chance Lize >>>

V Edenu za stavu 1:0 pro hosty z Olomouce Lurvink v 31. minutě při snaze o odkop nedosáhl na míč a podrážkou trefil do kolena Douděru. Sudí Volek mu bez většího váhání udělil červenou kartu. Trenér Sigmy Pavel Hapal označil vyloučení za přísné. Vršovický favorit v dlouhé přesilovce skóre otočil a zvítězil 2:1.

Komise naznačila, že se jednalo o hraniční situaci a že by zjevnou chybou nebylo ani udělení žluté karty. „Rozhodčí správně udělil červenou kartu hostujícímu hráči Lurvinkovi, který v souboji o míč zasáhl podrážkou natažené nohy soupeře do kolena. Vzhledem k nepříliš vysoké intenzitě zákroku by v případě udělení pouze žluté karty neměl VAR (videorozhodčí) intervenovat,“ uvedla komise ve videu.

Také v klíčové situaci utkání mezi Bohemians 1905 a Spartou sudí správně sáhl k červené kartě. Ve 20. minutě Karel Rouček za bezbrankového stavu po ostrém zákroku na domácího Lukáše Hůlku rovnou vyloučil Mercada. Favorizovaní hosté v oslabení podlehli „Klokanům“ 0:2 a před nadstavbou ztrácejí na lídra tabulky Slavii už osm bodů.

Zákrok Mercada proveden vysokou intenzitou

„Rozhodčí správně vyloučil hráče hostujícího družstva Mercada. Zákrok byl proveden vysokou intenzitou, jednalo se o surovou hru,“ vysvětlila komise ke stěžejnímu momentu pražského derby.

V pořádku podle ní byla rovněž druhá penalta pro Jablonec v utkání s Libercem. Domácí Vachtang Čanturišvili v 64. minutě trefil ve vápně do ruky otáčejícího se Azize Kayonda a sudí Lukáš Nehasil nařídil pokutový kop, z něhož Jan Chramosta snížil na konečných 1:2. Jablonec zahrával penaltu i v první půli, Lamin Jawo ji za bezbrankového stavu neproměnil.

„Kayondo měl při střele na branku levou ruku v nepřirozené pozici od těla. Míč zasáhl ruku v hraničním místě mezi ramenem a paží. Přikláníme se k názoru, že rozhodčí nařídil pokutový kop správně,“ uvedla komise.

Nechybovalo se ani v Teplicích

V klíčovém momentu podle ní nechyboval ani sudí Jakub Wulkan v zápase mezi Teplicemi a Hradcem Králové. V 65. minutě správně nařídil pokutový kop po zákroku na hostujícího Daniela Trubače a faulujícího Michala Bílka potrestal žlutou kartou. Kapitán Vladimír Darida z penalty rozhodl o výhře „Votroků“ 1:0.

„Rozhodčí správně nařídil pokutový kop za vražení do soupeře. Jednalo se sice o zmaření zjevné brankové možnosti. Ale protože šlo o souboj o míč a k přestupku došlo v pokutovém území, byla hráči Teplic Bílkovi správně udělena pouze žlutá karta,“ konstatovala komise.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (31)

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

