Lurvink byl v Edenu vyloučen správně, říká komise. Posvětila i červenou pro Mercada
Sudí Stanislav Volek v klíčové situaci sobotního utkání závěrečného kola základní části první ligy na Slavii nechyboval a olomouckého fotbalistu Louise Lurvinka vyloučil za faul na Davida Douděru správně. V komuniké to uvedla komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR. Posvětila také červenou kartu pro sparťana Johna Mercada v duelu na stadionu Bohemians 1905.
V Edenu za stavu 1:0 pro hosty z Olomouce Lurvink v 31. minutě při snaze o odkop nedosáhl na míč a podrážkou trefil do kolena Douděru. Sudí Volek mu bez většího váhání udělil červenou kartu. Trenér Sigmy Pavel Hapal označil vyloučení za přísné. Vršovický favorit v dlouhé přesilovce skóre otočil a zvítězil 2:1.
Komise naznačila, že se jednalo o hraniční situaci a že by zjevnou chybou nebylo ani udělení žluté karty. „Rozhodčí správně udělil červenou kartu hostujícímu hráči Lurvinkovi, který v souboji o míč zasáhl podrážkou natažené nohy soupeře do kolena. Vzhledem k nepříliš vysoké intenzitě zákroku by v případě udělení pouze žluté karty neměl VAR (videorozhodčí) intervenovat,“ uvedla komise ve videu.
Také v klíčové situaci utkání mezi Bohemians 1905 a Spartou sudí správně sáhl k červené kartě. Ve 20. minutě Karel Rouček za bezbrankového stavu po ostrém zákroku na domácího Lukáše Hůlku rovnou vyloučil Mercada. Favorizovaní hosté v oslabení podlehli „Klokanům“ 0:2 a před nadstavbou ztrácejí na lídra tabulky Slavii už osm bodů.
Zákrok Mercada proveden vysokou intenzitou
„Rozhodčí správně vyloučil hráče hostujícího družstva Mercada. Zákrok byl proveden vysokou intenzitou, jednalo se o surovou hru,“ vysvětlila komise ke stěžejnímu momentu pražského derby.
V pořádku podle ní byla rovněž druhá penalta pro Jablonec v utkání s Libercem. Domácí Vachtang Čanturišvili v 64. minutě trefil ve vápně do ruky otáčejícího se Azize Kayonda a sudí Lukáš Nehasil nařídil pokutový kop, z něhož Jan Chramosta snížil na konečných 1:2. Jablonec zahrával penaltu i v první půli, Lamin Jawo ji za bezbrankového stavu neproměnil.
„Kayondo měl při střele na branku levou ruku v nepřirozené pozici od těla. Míč zasáhl ruku v hraničním místě mezi ramenem a paží. Přikláníme se k názoru, že rozhodčí nařídil pokutový kop správně,“ uvedla komise.
Nechybovalo se ani v Teplicích
V klíčovém momentu podle ní nechyboval ani sudí Jakub Wulkan v zápase mezi Teplicemi a Hradcem Králové. V 65. minutě správně nařídil pokutový kop po zákroku na hostujícího Daniela Trubače a faulujícího Michala Bílka potrestal žlutou kartou. Kapitán Vladimír Darida z penalty rozhodl o výhře „Votroků“ 1:0.
„Rozhodčí správně nařídil pokutový kop za vražení do soupeře. Jednalo se sice o zmaření zjevné brankové možnosti. Ale protože šlo o souboj o míč a k přestupku došlo v pokutovém území, byla hráči Teplic Bílkovi správně udělena pouze žlutá karta,“ konstatovala komise.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu