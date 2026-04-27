Dvorník jde rubat, Priskeho otazníky z Ďolíčku. Slavia zase kouká do Liberce, co s Bořilem?

„Opět se ukázalo, že válka Spartě nevoní. A proč Priske po červené kartě střídal právě Irvinga?“ zaznělo v novém dílu podcastu Liga naruby po posledním kole základní části ligového ročníku 2025/26. Udrží Baník v nejvyšší soutěži už čtvrtý kouč během jednoho ročníku? Proč se Jiří Fejgl pustil do sporu s Radoslavem Kováčem po podještědském derby? Program nadstavby v Chance Lize >>>

Co také zazní:

  • Dochází fanouškům Teplic trpělivost s matnými výkony áčka?

  • Je na tom Dukla před nadstavbovou částí ligy lépe než Ostrava?

  • Který hráč Slovanu zaujal v Edenu kromě N´Guessana?

  • Uvidíme ještě Jana Bořila v dresu Slavie?

  • A co prozradila Hyského sestava na Baníku o plánech kouče Plzně?

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

