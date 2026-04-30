Co rozhodne o sestupu? Dvorník musí najít osu, kuráž Slovácka i energie Dukly
Málokdo čekal před sezonou takový propad Baníku. Přesto před nadstavbou kouká na všechny své soupeře ze dna tabulky Chance Ligy. Není však jediný, kdo v boji o záchranu tápe. Slovácko míří do klíčové fáze ročníku taktéž s pěti prohrami v řadě. Naopak Dukla je po triumfu v Uherském Hradišti plná sebevědomí. Kdo další bojuje o ligovou příslušnost? A co může využít? Web iSport přináší klíčové faktory skupiny o přežití.
Teplice
- 13. místo, 29 bodů
Aktuální forma
Z posledních pěti zápasů mají Teplice třetí nejhorší fazonu v lize. Na jaře ochutnaly jen jednu výhru, fanoušci jsou navíc rozčarováni předváděnou hrou i přestupovou politikou. S Hradcem Králové Severočeši odehráli možná nejlepší půli v roce 2026. Ale bez efektu, bez bodu, bez gólu.
Na čem mohou stavět
Zdenko Frťala je záchranář, v Teplicích tuto misi dělá už potřetí. Tyto zkušenosti se musí promítnout. Zároveň mají z hlediska inkasovaných gólů obranu jako tým z první poloviny tabulky. V neposlední řadě hrají úvodní dva zápasy doma. Stačí výhra se Slováckem a mají klid.
Co musí vyřešit
Drhne kostrbatý útok, kvůli kterému trenéři neustále šibují se sestavou, gólově se nevyprofiloval žádný útočník číslo jedna. Na jaře je pod výsledky podepsaná i disciplína – Skláři byli za posledních sedm zápasů vyloučeni hned čtyřikrát a v karetním ohrožení je nyní hned pět hráčů.
Vzájemné zápasy s ohroženými celky
Baník 1:1 a 1:0
Slovácko 1:2 a 1:0
Dukla 3:1 a 0:0
Zlín 1:3 a 2:3
Mladá Boleslav 2:3 a 0:0
Dukla
- 14. místo, 23 bodů
Aktuální forma
Na spodku tabulky jde do nadstavby v nejlepším rozpoložení. Ostatní přidávají jednu prohru za druhou, zatímco Dukla boduje a poprvé od startu jara se odlepila z poslední příčky. Pavel Šustr dal týmu tvář a energii, sebral v devíti zápasech devět bodů a drží naději.
Na čem mohou stavět
Nově nabité sebevědomí by měli využít i v nadstavbě a svést se na vlně. K tomu může výrazně pomoct fungující defenziva, kterou vede stoper Mouhamed Traore. Vepředu se tým spoléhá na kreativitu Marcela Čermáka, jenž s devíti body jasně vede klubové statistiky.
Co musí vyřešit
Najít spolehlivého střelce. Na hrotu útoku se na jaře střídají lednové posily Kevin-Prince Milla (753 minut) a Tomáš Pekhart (449 minut). Ve statistikách u obou najdete 0 gólů a 0 asistencí. Nejméně produktivní tým v lize tak spoléhá jen na Čermáka a záchvěvy ostatních.
Vzájemné zápasy s ohroženými celky
Baník 1:1 a 1:3
Slovácko 1:0 a 2:1
Teplice 1:3 a 0:0
Zlín 1:1 a 0:0
Mladá Boleslav 0:1 a 1:1
Slovácko
- 15. místo, 23 bodů
Aktuální forma
Mizerná. Skuhravého soubor prohrál pětkrát v řadě, což je nejhorší série v nepovedené sezoně. V posledních šesti zápasech inkasoval vždy minimálně dva góly, čisté konto neudržel od prvního března a duelu v Karviné. Vrcholem zmaru byla sobotní domácí porážka s Duklou.
Na čem mohou stavět
Trenér Roman Skuhravý je bojovník, celou trenérskou kariéru pracuje ve složitých podmínkách. Z tlaku se nesesype, dodává svým svěřencům kuráž. Navíc tým je fotbalový, hráči umí s balonem. Herně na tom rozhodně není Slovácko hůř než ostatní celky ze spodní skupiny. Spíš naopak.
Co musí vyřešit
Zpevnit defenzivu, stabilizovat sestavu, eliminovat triviální chyby a najít střelce, který promění aspoň jednu ze tří šancí. V kádru není úderná „devítka“, Michael Krmenčík už parametry moderního útočníka nesplňuje. Bodlo by, kdyby se uzdravili patrioti Heča, Petržela, Reinberk…
Vzájemné zápasy s ohroženými celky
Baník 0:2 a 2:2
Dukla 0:1 a 1:2
Teplice 2:1 a 0:1
Zlín 1:1 a 2:0
Mladá Boleslav 0:0 a 2:2
Baník
- 16. místo, 22 bodů
Aktuální forma
Katastrofální. Ostrava prohrála šest soutěžních zápasů v řadě, vstřelila v nich dva góly a absolutně nepřesvědčila ani herně. Soupeři se na vzájemné zápasy těší, protože s Baníkem to už ani nebolí, navíc po první inkasované brance působí totálně odevzdaně. Vlastně druholigově...
Na čem mohou stavět
Na zkušených personách, které se z tíživé situace nezhroutí. Martin Jedlička, Václav Jurečka, Michal Frydrych nebo Daniel Holzer jsou hráči do nepohody, ve fotbale zažili už mnoho bídných období. Teď je třeba, aby s Josefem Dvorníkem vytvořili mentálně odolnou pětici.
Co musí vyřešit
Víceméně všechno, protože Ondřej Smetana si sice pochvaloval vlastní tréninkový proces, nicméně výkony to neodrážely. Měnila se sestava včetně obrany, branky přestali střílet nadstandardní útočníci, chemie není ani mezi středními záložníky. Takže najít osu a držet ji.
Vzájemné zápasy s ohroženými celky
Slovácko 2:0 a 2:2
Dukla 3:1 a 1:1
Teplice 1:1 a 0:1
Zlín 6:2 a 1:1
Mladá Boleslav 1:1 a 0:0
Skupina o záchranu
Pořadí
Tým
Body
11.
Ml. Boleslav
35
12.
Zlín
34
13.
Teplice
29
14.
Dukla
23
15.
Slovácko
23
16.
Baník
22