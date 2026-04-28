Férový svéráz Dvorník: Vytáhl béčko, teď ho čeká složitá mise. Kdo je nový trenér Baníku?

Dvorník jde rubat, Priskeho otazníky z Ďolíčku, Slavia zase kouká do Liberce, co s Bořilem? • Zdroj: iSport.tv
Josef Dvorník na tréninku Baníku
Trenér Dvorník o své nové misi u A-týmu Baníku
Nejen na sociálních sítích už to létá. Spasitel, zachránce, mohykán. Ostravští fanoušci titulují nového trenéra áčka Josefa Dvorníka nadějeplně, upírají k němu poslední zbytky optimismu. Nic jiného jim vlastně už ani nezbývá... Baník přebírá mistr ligy z roku 2004 a vítěz domácího poháru z následující sezony (byť tehdy bez jediné odehrané minuty v této soutěži). „A hlavně korektní, charakterní a systematický člověk,“ zdůrazňuje bývalý předseda a ředitel slezského klubu Oldřich Novák. Právě teenagera Dvorníka před třiceti lety přiváděl na Bazaly ze Zlínského kraje. Co dnes dělají bývalí trenéři Baníku? Více čtěte ZDE>>>

Baníkovské béčko dostal z MSFL do druhé ligy, v ní rezervu zachránil a nyní po dalším roce, pět kol před koncem, to s kádrem talentovaných odchovanců potvrdil znovu. Josef Dvorník od svého trenérského příchodu do Ostravy v létě 2023 splnil všechny vytyčené cíle, k tomu rozvinul mladíky pro A tým (a například Emmanuela Uchennu pro lukrativní transfer do Sparty).

Teď se však před Dvorníkem otevírá dosud nejsložitější úkol. Po vysněném a premiérovém povýšení do prvoligové kabiny má zachránit Baník v nejvyšší soutěži, kterou paradoxně před dvaadvaceti lety za neuvěřitelné euforie v třísettisícovém městě opanoval coby stoper úspěšné party.

Do květnové mise jde z nejhorší pozice ze všech koučů v České republice. Má pět utkání na to, aby v tabulce po nadstavbě skončil alespoň o bod před kterýmkoli z konkurentů. Kvůli šestnácté příčce po základní části by totiž v případě bodové rovnosti vždy rozhodovalo umístění po třiceti kolech. Příklad: nyní Slezané ztrácejí na Slovácko a Duklu bod, čili ve skupině o záchranu musí získat o dva víc než ony týmy.

Statistika hovoří proti Baníku.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

