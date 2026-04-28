Férový svéráz Dvorník: Vytáhl béčko, teď ho čeká složitá mise. Kdo je nový trenér Baníku?
Nejen na sociálních sítích už to létá. Spasitel, zachránce, mohykán. Ostravští fanoušci titulují nového trenéra áčka Josefa Dvorníka nadějeplně, upírají k němu poslední zbytky optimismu. Nic jiného jim vlastně už ani nezbývá... Baník přebírá mistr ligy z roku 2004 a vítěz domácího poháru z následující sezony (byť tehdy bez jediné odehrané minuty v této soutěži). „A hlavně korektní, charakterní a systematický člověk," zdůrazňuje bývalý předseda a ředitel slezského klubu Oldřich Novák. Právě teenagera Dvorníka před třiceti lety přiváděl na Bazaly ze Zlínského kraje.
Baníkovské béčko dostal z MSFL do druhé ligy, v ní rezervu zachránil a nyní po dalším roce, pět kol před koncem, to s kádrem talentovaných odchovanců potvrdil znovu. Josef Dvorník od svého trenérského příchodu do Ostravy v létě 2023 splnil všechny vytyčené cíle, k tomu rozvinul mladíky pro A tým (a například Emmanuela Uchennu pro lukrativní transfer do Sparty).
Teď se však před Dvorníkem otevírá dosud nejsložitější úkol. Po vysněném a premiérovém povýšení do prvoligové kabiny má zachránit Baník v nejvyšší soutěži, kterou paradoxně před dvaadvaceti lety za neuvěřitelné euforie v třísettisícovém městě opanoval coby stoper úspěšné party.
Do květnové mise jde z nejhorší pozice ze všech koučů v České republice. Má pět utkání na to, aby v tabulce po nadstavbě skončil alespoň o bod před kterýmkoli z konkurentů. Kvůli šestnácté příčce po základní části by totiž v případě bodové rovnosti vždy rozhodovalo umístění po třiceti kolech. Příklad: nyní Slezané ztrácejí na Slovácko a Duklu bod, čili ve skupině o záchranu musí získat o dva víc než ony týmy.
Statistika hovoří proti Baníku.