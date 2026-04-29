Předplatné

Hradec popírá fotbalovou logiku: rozdíl xG 22 gólů. V čem dominují Provod a Kairinen?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Dvorník jde rubat, Priskeho otazníky z Ďolíčku, Slavia zase kouká do Liberce, co s Bořilem? • Zdroj: iSport.tv
Frankie de Jong vede míč v duelu se Slavií
Lukáš Provod v souboji s Alejandrem Baldem
Jan Bořil měl co říct po penaltě pro Hradec
Vladimír Darida se raduje se spoluhráči
Vladimír Darida a jeho radost
Brankář Hradce Adam Zadražil diriguje svou obranu
Adam Zadražil penaltu Erika Prekopa nechytil
15
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Uplynulo třicet kol Chance Ligy, nyní už se týmy rozprchnou za svými specifickými osudy v nadstavbě. Jaká zajímavá data při ohlédnutí za základní částí soutěže vyjdou v popředí? Výběr deníku Sport a webu iSport popisuje, proč je nad historickou sezonou Hradce Králové vykřičník, jakou mají roli cizinci a kteří gólmani se překvapivě stali největšími oporami. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Šťastlivci z Hradce

Východočeši zažili nejlepších třicet kol ve své prvoligové historii. Tento zápis, radost fanoušků a možný boj o evropské poháry jim už nikdo nevezme. Ani fakt, že patřili mezi největší klikaře nejen v lize, ale i v Evropě. Alespoň dle toho kolik gólů nad očekávání vstřelili a také inkasovali. Hradec Králové si během základní části vytvořil šance o hodnotě 34 gólů, nastřílel jich ale 43, měl tedy pozitivní bilanci 9 branek, druhou nejvyšší po Spartě.

Svatí ale stáli u Votroků i na druhé straně hřiště. Nebo spíše Adam Zadražil. Pátý tým tabulky čelil šancím o hodnotě 47 branek, v bráně ale skončilo pouze 34. Třináctibrankový rozdíl je ten největší v lize. V kombinaci se vstřelenými brankami je tak Hradec u obou bran oproti xG v plusu celkem o 22 branek. Druhý tým v této pomyslné tabulce? Liberec s bilancí +8 branek, to je obří rozdíl. Propisuje se i do evropského srovnání. Podle Opty jsou hradečtí společně s Galatasaray a Go Ahead Eagles jediným celkem v elitních ligách, který se objevuje mezi první dvacítkou týmů s nejvyšším rozdílem xG (očekávaných gólů) a xGA (očekávaných inkasovaných gólů).

To není znevažování úspěchu, jen zdvižený prst – při případném odchodu Zadražila a menší ztrátě střelecké mušky může být mančaft Davida Horejše v tabulce úplně jinde...

Největší rozdíly mezi vstřelenými góly a xG v lize

1. Sparta +12
2. Hradec Králové +9
3. Mladá Boleslav +6
15. Baník -11
16. Bohemians -16

Největší rozdíly mezi inkasovanými góly a xGA v lize

1. Hradec Králové +13
2. Bohemians +7
3. Dukla, Liberec +6
15. Karviná -5
16. Sparta -6

Slavia mezi evropskými giganty

Bylo to sice v konečném součtu o sedm bodů méně než před rokem, přesto Slavia válcovala ligu v drtivé většině metrik. Výpočet atributů, ve kterých dominuje, se nedá vyslovit na jedno nadechnutí:

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

