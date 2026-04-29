Hradec popírá fotbalovou logiku: rozdíl xG 22 gólů. V čem dominují Provod a Kairinen?
Uplynulo třicet kol Chance Ligy, nyní už se týmy rozprchnou za svými specifickými osudy v nadstavbě. Jaká zajímavá data při ohlédnutí za základní částí soutěže vyjdou v popředí? Výběr deníku Sport a webu iSport popisuje, proč je nad historickou sezonou Hradce Králové vykřičník, jakou mají roli cizinci a kteří gólmani se překvapivě stali největšími oporami.
Šťastlivci z Hradce
Východočeši zažili nejlepších třicet kol ve své prvoligové historii. Tento zápis, radost fanoušků a možný boj o evropské poháry jim už nikdo nevezme. Ani fakt, že patřili mezi největší klikaře nejen v lize, ale i v Evropě. Alespoň dle toho kolik gólů nad očekávání vstřelili a také inkasovali. Hradec Králové si během základní části vytvořil šance o hodnotě 34 gólů, nastřílel jich ale 43, měl tedy pozitivní bilanci 9 branek, druhou nejvyšší po Spartě.
Svatí ale stáli u Votroků i na druhé straně hřiště. Nebo spíše Adam Zadražil. Pátý tým tabulky čelil šancím o hodnotě 47 branek, v bráně ale skončilo pouze 34. Třináctibrankový rozdíl je ten největší v lize. V kombinaci se vstřelenými brankami je tak Hradec u obou bran oproti xG v plusu celkem o 22 branek. Druhý tým v této pomyslné tabulce? Liberec s bilancí +8 branek, to je obří rozdíl. Propisuje se i do evropského srovnání. Podle Opty jsou hradečtí společně s Galatasaray a Go Ahead Eagles jediným celkem v elitních ligách, který se objevuje mezi první dvacítkou týmů s nejvyšším rozdílem xG (očekávaných gólů) a xGA (očekávaných inkasovaných gólů).
To není znevažování úspěchu, jen zdvižený prst – při případném odchodu Zadražila a menší ztrátě střelecké mušky může být mančaft Davida Horejše v tabulce úplně jinde...
Největší rozdíly mezi vstřelenými góly a xG v lize
1. Sparta +12
2. Hradec Králové +9
3. Mladá Boleslav +6
15. Baník -11
16. Bohemians -16
Největší rozdíly mezi inkasovanými góly a xGA v lize
1. Hradec Králové +13
2. Bohemians +7
3. Dukla, Liberec +6
15. Karviná -5
16. Sparta -6
Slavia mezi evropskými giganty
Bylo to sice v konečném součtu o sedm bodů méně než před rokem, přesto Slavia válcovala ligu v drtivé většině metrik. Výpočet atributů, ve kterých dominuje, se nedá vyslovit na jedno nadechnutí: