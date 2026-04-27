Rosický k Roučkovi: Měli jsme hrát od páté minuty proti deseti. Střeštík byl ráznější
Stížnost Lukáše Haraslína vzbudila pozornost. Kapitán fotbalové Sparty po sobotním ligovém utkání na hřišti Bohemians (0:2) se opřel do rozhodčího Karla Roučka, že nepotrestal obránce Petera Kareema za dva zákroky v úvodních minutách. „Já s Lukášem musím souhlasit. Nerozumím, jak jsou některé zákroky posuzované,“ prohodil Tomáš Rosický, sportovní ředitel letenského klubu, který byl hostem pondělní show Tiki-Taka. Do diskuze se zapojil i majitel Jablonce Jakub Střeštík.
Tomáš Rosický na závěr dlouhé odpovědi ke způsobu hodnocení zákroků zmínil: „Nechci, aby to vyznělo, že se vymlouvám, snažím se být vždycky nad věcí, ale tohle jsou tak zásadní rozhodnutí, která ovlivňují celou sezonu.“
Nejvíc se rozebíraly dva diskutované souboje mezi Haraslínem a Kareemem, které se odehrály už ve čtvrté minutě utkání. „Nejčastěji se říká, že všechno se hodnotí podle intenzity zákroku,“ spustil Rosický k tématu, které odstartoval moderátor pořadu Petr Svěcený. „Nevím, jaká může být ještě větší intenzita, než co dělá Kareem,“ pokračoval sparťanský funkcionář.
Začněme prvním incidentem. Slovenský reprezentant se pohyboval na levé straně hřiště a sklepnul balon doprostřed na Kaana Kairinena. Následně ho obránce Bohemians trefil a svalil na zem. Arbitr Rouček naznačil gestem výhodu, hra pokračovala dál.
„Není tam balon, v žádném případě. Haraslín ho odehrává minutu před ním. Jde vyloženě po hráči a jenom ho sestřelí nohou. Není to odpískaný ani faul,“ vyprávěl Rosický.
Rosický: Kareem měl být v páté minutě venku
Zhruba o půl minuty později Haraslín obdržel přihrávku od Asgera Sörensena. Prvním dotekem si ji zpracoval a druhým posunul pod sebe na Johna Mercada. V tom k němu přilétl znovu Kareem, který ho při tvrdém střetu zasáhl rukou do krku.
„Při druhém zákroku už je nejen noha, ale už i loket v obličeji. Je to faul a není žlutá,“ nechápal Rosický. „Když se budeme bavit, že Kareem má být v páté minutě venku, protože podle mě to jsou dvě jasné žluté, tak zápas vypadá naprosto jinak,“ doplnil. „Musím uznat, že loket byl na žlutou,“ souhlasil další z hostů herec Ivan Trojan, který fandí Bohemians.
Střeštík, boss Jablonce, byl ještě ráznější. „Z mého pohledu je tohle na jasnou červenou kartu, protože to ohrožuje zdraví hráče, což je extrémně důležité. Hráči jsou lidi a taky něco stojí. Pokud investujete do klubu, potřebujete je mít zdravé a na hřišti. I v hokeji, který je extrémně tvrdý sport, se fauly na hlavu řeší úplně jinak než na tělo,“ přinesl srovnání s jiným sportem.
Kareem nakonec dostal žlutou kartu až ke konci utkání, když opět fauloval Haraslína. Rouček mu přitom naznačil gestem, že už šlo o třetí podobný zákrok. „To je super,“ usmál se ironicky Rosický. „Pak se budeme bavit, že jsme měli hrát od páté minuty proti deseti a zápas by vypadal jinak. A že může vypadat jinak i celá sezona,“ narážel i na další víkendové utkání Slavia-Sigma (2:1).
Obhájce titulu hrál od 31. minuty v přesile, protože olomoucký stoper Louis Lurvink dostal červenou za zákrok na Davida Douděru do oblasti kolena. „Lurvink byl vyloučený za intenzitu zákroku, ale Jemelkův zákrok na Čermáka v zápase Bohemka-Plzeň (12. Kolo) je odpískaný faul bez žluté. Té škále, jak je to posuzované, já nerozumím,“ pokračoval Rosický.
„Když jste viděli Slavii, prohrávala 0:1 a do té červené bylo vidět, jak jsou trefení, byli mentálně chycení dvěma zápasy, které nevyhráli. A ono, jestli jdete do nadstavby se ztrátou dvou, tří nebo osmi bodů, je diametrální rozdíl. A je to po třiceti kolech,“ líčil Rosický.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu