Dvě červené ve Vršovicích, jedna byla přísná. A čílili se fanoušci Baníku oprávněně?
Dvě červené karty padly v zápasech 30. kola fotbalové Chance Ligy. Zatímco ta pro sparťana Mercada byla od sudího Roučka v Ďolíčku odpískaná oprávněně, faulu olomouckého Lurvinka na slávistu Douděru v opodál vzdáleném Edenu do jasné červené cosi chybělo. Rouček na druhou stranu přehlédl jeden žlutý faul na Haraslína, který to po zápase reklamoval. A který rozhodčí si tentokrát vysloužil nejlepší známku a kdo si naopak nechal zápas rozplynout pod rukama? Nejen to se dozvíte v pořadu Zlatá píšťalka, který opět hodnotil výkony všech ligových sudích.