Jak si vedou sparťanské kraje: muž mnoha povolání, záhada Kadeřábek i jedna jistota
Mladík Martin Suchomel, kterého sportovní ředitel Tomáš Rosický stále považuje za budoucnost Sparty, odešel na hostování do Hradce Králové, proto drží na defenzivní kraje (wingbeka či klasického beka) kouč Brian Priske pětici variant. Jak si pánové vedou v domácí soutěži a Konferenční lize? Statistiky jsou bez zápasů Mol Cupu, které datová společnost Wyscout nezkoumá. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Pavel Kadeřábek (34)
Do Sparty se vrátil v létě po deseti bohatých letech v vundeslize. Jako posila, odchovanec, lídr, srdcař. Na podzim s ním v základu tým neprohrával, šňůra se přetrhla až na jaře v derby na Slavii. Jeho postavení je přesto záhadné. Brian Priske dával víc šancí Angelu Preciadovi i po zimě Oliverovi Sonnemu. Kadeřábka bere jako řadového člena kádru. Málokdo to chápe.
- Zápasy: 31 (21 Chance Liga, 10 Konferenční liga)
- Minuty: 2143
- Góly: 2
- Asistence: 5
- Střely na 90 minut/na bránu: 0,38/33,3 %
- xG/na 90 minut: 0,79/0,03
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 38,89/81,4 %
- Přihrávky do horní třetiny na 90 minut/úspěšné: 4,96/62,7 %
- Centry na 90 minut/úspěšné: 2,48/37,3 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 11,21/49,4 %
- Hlavičkové souboje na 90 minut/úspěšné: 2,81/53,7 %
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
Oliver Sonne (25)
Jaro začal výborným výkonem jako střídající na Dukle. Přišla posila z Premier League, lebedili si rudí fans. Je fakt, že v lize zapsal dvě branky, ale příliš dalších poutavých výkonů nepřidal. Navíc je v klubu na hostování, bude se řešit, zda jej Sparta koupí. Cena šla dolů, jeho Burnley spadlo do Championship. Přesto může atakovat 100 milionů korun, což se zdá za toho borce až příliš.
- Zápasy: 12 (10 CHL, 2 KL)
- Minuty: 929
- Góly: 2
- Asistence: 1
- Střely na 90 minut/na bránu: 0,58/66,7 %
- xG/na 90 minut: 1,73/0,17
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 59,95/84,7 %
- Přihrávky do horní třetiny na 90 minut/úspěšné: 4,46/84,8 %
- Centry na 90 minut/úspěšné: 2,52/34,6 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 12,98/48,5 %
- Hlavičkové souboje na 90 minut/úspěšné: 2,42/72 %
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 0
Matěj Ryneš (24)
Kdyby mu drželo zdraví, rozhodně by si mohl dělat naděje na nominaci na mistrovství světa. Jenže v této sezoně se vrací už potřetí a sám v rozhovoru pro Sport v zimě v Marbelle vykládal, jak je to pro něj složité. Proto zatím trvale nepatří ani mezi zásadní muže Sparty, i když kvality i mentalitu „hajzlíka“ a kluka, co je v rudém dresu od mládí, na to má.
- Zápasy: 34 (23 CHL, 11 KL)
- Minuty: 2445
- Góly: 2
- Asistence: 3
- Střely na 90 minut/na bránu: 1,14/25,8 %
- xG/na 90 minut: 0,93/0,03
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 51,42/80,3 %
- Přihrávky do horní třetiny na 90 minut/úspěšné: 9,24/67,7 %
- Centry na 90 minut/úspěšné: 4,2/38,6 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 15,2/46,2 %
- Hlavičkové souboje na 90 minut/úspěšné: 2,32/52,4 %
- Žluté karty: 10
- Červené karty: 0
John Mercado (23)
V současném rozestavení se čtyřkou vzadu kombinuje dvě pozice. Levého beka a pravé křídlo. Na obou místech se zlepšuje, kupříkladu v obraně zahrál perfektně v Teplicích. Umí jít do tahu, dát centr z levé strany. V ofenzivě si pak navádí míče do středu, poté centruje či střílí. Naposledy na Bohemians dostal hloupou červenou kartu, neměla by ho však zabrzdit v rozpuku.
- Zápasy: 33 (24 CHL, 9 KL)
- Minuty: 2186
- Góly: 6
- Asistence: 4
- Střely na 90 minut/na bránu: 2,14/30,8 %
- xG/na 90 minut: 5,07/0,21
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 32,32/77,5 %
- Přihrávky do horní třetiny na 90 minut/úspěšné: 2,72/71,2 %
- Centry na 90 minut/úspěšné: 4,32/33,3 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 21/46,7 %
- Hlavičkové souboje na 90 minut/úspěšné: 2,55/46,8 %
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 1
Jaroslav Zelený (33)
Jistota a muž mnoha povolání. Aktuálně může hrát levého beka, stopera, klidně by mohl zaskočit také na pozici číslo šest. Drží si úroveň, Sparta je pro něj přes slávistickou minulost životní angažmá. Nemá výkyvy ve hře, což pochopil také Miroslav Koubek, který ho bez váhání postavil do kruciálního střetu s Dánskem. Pojede na mistrovství světa, to je prakticky jisté.
- Zápasy: 31 (21 CHL, 10 KL)
- Minuty: 2411
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Střely na 90 minut/na bránu: 0,3/25 %
- xG/na 90 minut: 1,34/0,05
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 59,95/84,7 %
- Přihrávky do horní třetiny na 90 minut/úspěšné: 8,66/65,9 %
- Centry na 90 minut/úspěšné: 0,82/40,9 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 11,61/58,2 %
- Hlavičkové souboje na 90 minut/úspěšné: 3,77/55,4 %
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu