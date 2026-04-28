Známky Sportu vyzdvihují Hlavatého i veterána Teplic. A které posily zklamaly?
Třicet kol dlouhá cesta do nadstavby je za námi! Týmy, na které se zaměřuje pořad Liga naruby ZOOM, zůstaly buďto v záchranářské pasti, klidu prostřední skupiny, nebo i v boji o poháry. Jak základní část z jejich pohledu vypadala známkami deníku Sport, které redaktoři na každém zápase vyplňují? „Hodně se mluví o Lukáši Hůlkovi a dalších, ale Aleš Čermák je pro mě lehce skrytým lídrem Bohemky,“ říká Bartoloměj Černík o záložníkovi s vysokou průměrnou známkou 6,06. Kdo další napříč ligou redakci zaujal? A kdo naopak zůstal daleko za očekáváním? „Je fajn mít útočníka typu Filipa Vechety, ale pokud nezačne doručovat výkony, asi by ho Pardubice neměly problém prodat,“ míní Michal Kvasnica.
Co také zazní:
Kdo snesl měřítko v trápícím se Baníku či Dukle?
Kdo redaktory zaujal o víkendu?
Jaký z hráčů má druhou nejvyšší známku z celé ligy?
Kdo může být v létě na prodej?
Obstál Michal Beran po svém přestupu?
A kteří dva veteráni z Teplic měli opačný přínos týmu?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu