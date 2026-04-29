Liga očima fanoušků: Rosického mlha. Boj o lidský život v Ostravě? Jak zvířata v kleci
Základní část Chance Ligy je za námi a fanoušci už vyhlíží nadstavbu. V Edenu to dřelo, ale titul je zase blíž. Příznivci Sparty nemají, za co cvhálit. Naopak v Ďolíčku slaví historickou výhru možná ještě teď. Plzeňáci si užívají vítězství nad Baníkem, Chachaři naopak doufají, že je vytáhne nový kouč Josef Dvorník. Podívejte se v rubrice Liga očima fanoušků, jaká je nálada ve fanouškovských táborech.
Slavia Praha
Dřelo to, ale titul je zase blíž
Uměl bych si představit poklidnější průběh zápasu než, co bylo k vidění v sobotu v Edenu, ale dobrá věc se podařila a Slavia dotlačila utkání k velmi cenným třem bodům.
V závěru soutěže už jde především o ně, na krásu se moc nehledí. Je nicméně stejně trošku smutné, že v první půli vypadali hosté z Olomouce jako fotbalovější tým. Jsem zvědavý, jestli trenéři v létě zapracují na změně herního projevu, nebo jestli je tato sezona naopak utvrdila v přesvědčení o tom, že fotbal s minimální mezihrou je to, co vede k úspěchu.
Díky posílám do Ďolíčku, tamější výsledek posunul Slavii již jen na sedm bodů k titulu. Slavit by se mohlo dokonce už za dva týdny v derby, nicméně před ním přijde zápas v Liberci, který rozhodně nedá nic zadarmo. Poslední zápas obou soupeřů v Edenu přinesl pramálo pohledného fotbalu a není důvod si myslet, že v sobotu tomu bude jinak. Výhra by byla moc fajn, vzhledem k situaci v tabulce bych ale docela bral i bod.
Ondřej Kreml. 43 let, vědecký pracovník
Viktoria Plzeň
Poprvé se netěším na nadstavbu. Jako zvířata...
Ještě že jsme jako poslední výjezd základní části dostali Baník, který je na úplném dně (teď už doslova). Naše herní a bodová krize naštěstí nebyla tolik vidět. Začátek a konec zápasu ve Vítkovicích byl opět hrozný. Jak to? Přijde mi, že je to všechno z naší strany takový úporný, svázaný. Musím přiznat, že se asi poprvé netěším na nadstavbu. Co tam budeme s takovou holomajznou dělat? Prý nám stačí k jistotě třetího místa uhrát tři výhry doma. Zeptám se: A kdy jsme jako naposledy doma třikrát za sebou vyhráli? Já už si to skoro nepamatuju, jak je to dlouho. Dřív to byl pro nás úplný standard, že jsme na našem stadionu dělali šňůry vítězství. A teď? Vyhrajeme jednou za měsíc! V neděli s Hradcem budu fakt zvědavej.
Na závěr fotbal stranou – hlavně ať je v pořádku ten mladej kluk, který se zranil v kotli na Baníku. Velký dík pro všechny doktory a záchranáře, naopak velký špatný pro ty, co ve chvílích, kdy může jít o život, nechávají sektor hostů zamčený. Jak zvířata v kleci, nechápu…
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Baník Ostrava
Poslední! Dvorník je lehce riskantní krok
Skončila základní část ligy a Baník se umístil na třetím místě s 64 body. Střih: po roce je poslední s pouhými 22 body. Rozdíl 42 bodů mezi dvěma po sobě jdoucími sezonami patří mezi nejvyšší v historii evropských lig. Příčin byla celá řada, řešily se v různých podcastech a tady ani není prostor se jim věnovat. Zajímavá jsou ale další čísla, kdy počet trenérů v sezoně jednoho klubu také patří k nejvyšším vůbec a stejně tak alarmující je počet hráčů. Za Baník jich nastoupilo v této sezoně alespoň do jednoho ligového utkání celkem 41. To samo o sobě ukazuje na katastrofální ročník.
Poslední trenérská výměna proběhla v neděli den po zápase, k týmu nastupuje trenér béčka Josef Dvorník. Z mého pohledu je to lehce riskantní krok, přece jen trenérské ligové zkušenosti mohou chybět. Ale nezbývá než se semknout v celém klubu od vedení přes fanoušky, udělat maximum pro to, aby se Baník zachránil a také se poučil do sezon následujících.
My fanoušci věříme a věřit budem.
Václav Dohnal. 34 let, projektant
Sparta Praha
Jen mlha, smog a žonglování se slovy...
Za předvedený výkon v Ďolíčku těžko někoho pochválit. Neobstojí argumentace brzkým vyloučením našeho hráče, protože kdo nedá branku, nemůže vyhrát. Navíc jen s prominutím blb nevyužije šance, kterou nám svými posledními výkony nabídla Slavia. Náš tým je dlouhodobě v herní krizi, která je stále halena do mlhy prohlášeními sportovního vedení. Korunu všemu nasadil Tomáš Rosický, který v posledním rozhovoru, zdánlivě oduševnělém, neřekl vůbec nic. Mlha, smog a žonglování mezi konkrétními dotazy, to bylo vše, co jsem se dozvěděl. Vedení jako kdyby vůbec nevnímalo herní propad A týmu, stejně jako rezervy a koneckonců také hráčů dorostenecké ligy. Právě v ní jsme ještě nedávno patřili k předním týmům, dříve jsme vždy patřili k favoritům. Už slyším, že ne každý ročník se povede, prostě typické výmluvy. Hodnocení našeho trenéra po zápase nekomentuji, není co. Ani jeho filosofický závěr, že ještě je v sázce patnáct bodů, mě nepřesvědčil, dopočítal jsem se totiž ke stejnému číslu.
Miloš Kolář. 75 let fotbalový důchodce
Bohemians Praha 1905
Někteří slaví ještě teď, ale pozor na...
Mnohokrát za poslední dekádu jsme si říkali, že teď je to ta nejslabší Sparta za dlouhou dobu a je k poražení. Nikdy to nevyšlo. Poslední domácí výhra nad Letenskými pamatovala Petra Čecha v jejich bráně. Až do soboty. V sezoně, která byla rozehraná naprosto šíleně a kdy polovina kádru byla zralá na druhou ligu, porazíš na konci Baník, Spartu a jako bonus se vyhneš záchranářským bojům. Nechci kazit euforickou náladu, ale velmi doufám a prosím, aby si vedení nevyhodnotilo, že kvůli umístění se bavíme o dobrém ročníku. Samotný zápas ovlivnila červená karta. Za mě naprosto jasná a vůbec nechápu, co na tom měla rozebírat komise rozhodčích. Oproti jiným zápasům bylo výhodou, že rudí potřebovali zvítězit, hráli dopředu a nezatáhli blok jako třeba Pardubice. No a pak to přišlo! Ristovski, Hůlka a 2:0, čau. Jarda Veselý může do kotrmelců! Proslýchá se, že někteří slaví ještě v aktuálních hodinách. Právem, trvalo to čtvrt století a dlouho se zase nemusí zadařit opakování. Jo a tentokrát to fakt ta nejslabší Sparta nebyla… Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu