Z odpadlíka je střelec. Ševčík pod Majerem roste. Prosadí se ještě ve Spartě?
Využil zmatku v obraně Karviné, našel si propadlý míč a poslal Mladou Boleslav do vedení. Michal Ševčík o víkendu vstřelil už devátý ligový gól sezony, čímž vyrovnal své dosavadní maximum z průlomové sezony před třemi lety, po níž se stěhoval do Sparty. Na Letné se ale neprosadil a po dvou mizerných sezonách ho znovu nastartoval trenér Aleš Majer. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Ve dvaceti letech Michal Ševčík ohromil ligu. S devíti góly a šesti asistencemi patřil mezi desítku nejproduktivnějších hráčů. Přitom šlo o první sezonu v nejvyšší soutěži, a navíc nastupoval za Zbrojovku Brno, která zakončila ročník na posledním místě.
Výjimečného talentu si všimla Sparta a levonohý virtuos se v červenci 2023 hlásil na Letné. Tohle angažmá však nedopadlo ideálně. Za první tým Sparty odehrál všeho všudy osm zápasů, v základní sestavě nastoupil jen dvakrát v MOL Cupu. Za malý časový úsek stihl tři branky, takže v průměru se trefil každých 80 minut, což je vynikající číslo, ale realizační tým nepřesvědčil.
Následně zkusil hostování v Norimberku ve druhé německé lize, ale ani tam se nechytil. Vloni v lednu se tak stěhoval do Mladé Boleslavi v další naději na restart. Ani jaro 2025 mu však příliš nevyšlo.
Pak přišla změna. Do klubu nastoupil nový trenér Aleš Majer a rozhodl se, že si leváka s vytříbenou kopací technikou chce podržet. Ševčík tak zůstal na hostování i pro právě probíhající ročník a znovu je postrachem ligy.
Těžký život pro technické hráče
Právě nováček mezi ligovými kouči dokázal někdy ledabylého technika zasadit do svého systému. „Techničtější hráči to tady mají daleko těžší. Kreativní a technický hráč bude mít taky nějakou povahu, a velmi pravděpodobně to nebude fotbalista s největší vůlí a s nejlepším přístupem ke všem povinnostem,“ líčil Majer. V rozhovoru pro Ligu naruby v úvodu sezony vysvětloval, proč se podobným hráčům v Česku tolik nedaří.
Sám ale dobře věděl, jak velký talent v týmu má, a jak se mu ve fungujícím systému může odvděčit. Na Ševčíka tak od začátku sezony sázel, někdy nastupuje jako pravé křídlo, jindy jako klasická desítka, kde se cítí nejlépe, a Majerův kombinační styl mu sednul. Podzim zakončil s bilancí 5+1, na jaře přidal zatím další čtyři branky. Po odchodu Matyáše Vojty je tak ofenzivním tahounem mužstva.
Když nebudeme počítat útočníky, mají v Chance Lize víc branek jen Vladimír Darida a Dávid Krčík. Ševčík však vstřelil sedm gólů ze hry a v tomto ohledu je vůbec nejlepším „neútočníkem“ v soutěži.
Při pohledu na statistiky je jasné, že je ve finální třetině rozdílovým hráčem. Napříč ligou je v elitní desítce v počtu gólů, střel i úspěšnosti driblinku. Úplně nejvyšší má pak číslo druhých asistencí (4) a gólů levou nohou (7), což je jeho největší zbraň.
Majer: Je to bezesporu střelec
S ní dokáže zakroutit balon technicky přesně do růžku, vypálit prudkou ránu i na poslední chvíli změnit pohyb a vtipně prostrčit do větší šance někomu ze spoluhráčů. „Finální fáze je jeho silná stránka. Je to bezesporu střelec,“ liboval si Majer po výhře 3:0 nad Jabloncem, kde Ševčík zařídil první dva góly. Rovnou ovšem přidal i jednu výtku: „Už je to zkušený ligový hráč, má dost odehráno a musí být víc ve hře. Neustále s ním řešíme, že potřebujeme větší příspěvek v mezihře. Teď nemyslím bránění, ale mezihru, aby byl aktivnější v útočné fázi. Potřebujeme, aby toho od něj bylo víc. V týdnu jsme se o některých věcech dohadovali,“ doplnil varovně.
To se mu podle všeho daří a důvěra trenéra stále roste. V jedenácti jarních utkáních naskočil vždy v základní sestavě a drží si výbornou formu. „Řešili jsme spolu, že je potřeba začít od obyčejnějších věcí, které třeba tolik nejsou vidět. Divák většinou vidí jen to hezké, ale trenér vidí i černou práci, zisk, dobrý posun a tak dál. Od toho jsem se snažil odpíchnout,“ zmiňoval před časem Ševčík.
V pěti nadstavbových zápasech pak může atakovat desetibrankovou hranici a překonat své osobní maximum. „Je to dobré, ale mohlo by to být vždycky lepší. Snažím se to analyzovat a gólů by mohlo být ještě víc. Moc neřeším góly, co jsem dal, ale spíš ty, co jsem nedal,“ zmínil před pár týdny po zásahu proti Dukle.
Další bude chtít přidat o víkendu proti trápícímu se Baníku.
Michal Ševčík v Chance Lize
sezona - klub - zápasy / góly / asistence
2025/26 - Ml. Boleslav - 27 / 9 / 1
2024/25 - Ml. Boleslav - 14 / 1 / 2
2023/24 - Sparta - 5 / 1 / 0
2022/23 - Zbrojovka - 34 / 9 / 6
2020/21 - Zbrojovka - 1 / 0 / 0
celkem - 81 / 20 / 9
Ligová sezona 2025/26
minuty: 1867
góly: 9
očekávané góly: 7,18
asistence: 1
zdroj: Wyscout
V čem v lize vyniká
hodnota - pořadí v lize
góly: 9 - 9. místo
góly bez penalt: 8 - 6. místo
očekávané góly: 7,2 - 9. místo
góly levou: 7 - 1. místo
kvalita zakončení (rozdíl xG a gólů): +1,8 - 20. místo
střely: 55 - 9. místo
střely zpoza šestnáctky: 28 - 8. místo
druhé asistence: 4 - 1. místo
úspěšnost driblinku: 60 % - 9. místo
zdroj: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu