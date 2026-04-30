NEJ hráči v ligových klubech: celkem překvapivá hvězda Plzně, kdo vyšel jako lídr Slavie

Bartoloměj Černík
Na stránkách každého poligového vydání deníku Sport si můžete přečíst známkování jednotlivých fotbalistů Chance Ligy v odehraných zápasech. A po konci základní části, která pro mnohé kluby sezonu definovala, je ideální příležitost položit otázku: Kdo byl očima redaktorů přítomných na stadionech za jednotlivé týmy dominantní? Prapor Baníku držely jen posily, v Hradci Králové se zrodil druhý nejlépe hodnocený hráč soutěže a za Slavii dominovali stopeři. Redaktoři známkují hráče od 1 do 10, průměrná známka v této sezoně je 5,35. Do žebříčku jsou započteni pouze hráči s minimálním vzorkem 10 známek. V rámci týmů nejsou započteni hráči, kteří v zimě klub opustili.

Baník

Lze vůbec hledat pozitiva? Zkusme to... Brankářská rošáda se osvědčila na jedničku, nebýt Martina Jedličky, Ostravané by neztráceli na předposlední místo pouze bod. Za působení v Baníku (bez známek v Plzni) je nejlépe hodnoceným gólmanem sezony. Další světélka ve tmě jsou mladíci Ondřej Kričfaluši a David Planka. Smutné ale je, že obě letní posily jsou společně s Jedličkou jedinými borci s vyšším hodnocením, než je známkový průměr ligy (5,35)....

Slovácko

„Je smutné, že jen dvaačtyřicetiletý frajer ukáže, že na to má,“ hodnotil během podzimního utrpění sportovní ředitel Veliče Šumulikoski výkon Milana Petržely. Je to tak, o něčem to vypovídá, že nejlepším hráčem Slovácka byl dle známek on. Bohužel i jeho trápí zranění a odehrál jen osmnáct zápasů. Nadprůměrnými výkony ho doplňují alespoň Daniel Tetour a Milan Heča, ale zásadní otázkou bude, zda to není na záchranu málo.

Dukla

  • Marcel Čermák (5,52)

  • Rihards Matrevics (5,44)

  • Namory Cissé (5,23)

  • průměrná známka: 4,96

Na Julisce převládal během třiceti kol chaos, ale na jednu věc se dá spolehnout – Marcel Čermák vždy odevzdá solidní výkon. Ofenzivní lídr týmu přece zařídil střelou či nahrávkou rovných 50 % (!) gólů celé Dukly. Další dva nejlépe hodnocení hráči nyní nehrají. Lotyšský brankář Matrevics po slušném závěru podzimu spadl na lavičku kvůli hře nohama a typologií extrémně zajímavý forvard Namory Cissé od prosince marodí. Do nadstavby by se tuze hodil.

Teplice

Na Stínadlech se v této sezoně příliš fotbalové radosti nerozdávalo s výjimkou jednoho dominantního jména. Denis Halinský na stoperu často předváděl defenzivní „one-man show“, Sport ho zvolil čtyřikrát mužem zápasu a po právu bude od léta bojovat o místo v Edenu. S menším vytížením dal ale teplické hře myšlenku i veterán Lukáš Mareček, který zaskakoval v obraně i v záloze. A i přes hodně problematický start sezony měl Frťalův tým jistotu i mezi třemi tyčemi.

Zlín

Od legendy Stanislava Dostála už to není taková jízda jako před dvěma roky, dle xG dokonce pustil o 6 gólů víc, než měl, trápí ho střely z dálky. Ale nadále si v týmu Zlína drží vysoký standard. Do známek Sportu se ale propsal i krásný příběh učitele z Kroměříže, který vzal ligu útokem – Michal Cupák při svém debutu připsal 7+3. Stejně jako u rychlíka Stanleyho Kanua, i jeho v dlouhodobém měřítku bohužel srazilo významně nepovedené jaro Zlínu.

Mladá Boleslav

Vzorek je to ten nejnižší možný (10 známek), ale defenzivní obojživelník Ondřej Karafiát tým Aleše Majera naprosto transformoval. Celková čísla známku podtrhují – devítizápasová série bez prohry, během ní pouhých pět inkasovaných branek. Velkou měrou tomu ale přispívá možná neprávem opomíjený brankář Jiří Floder a metronom zálohy Roman Macek. Posila ze Švýcarska má nejvíce přihrávek do útočné třetiny z celé ligy, v tom minulý rok dominoval třeba Michal Beran.

Bohemians

Aleš Čermák je zpět! Od poslední titulové sezony Plzně (2021/22) nehrál jednatřicetiletý kreativní středopolař s takovou chutí a čísly (3+5). Drží mu zdraví a pro Bohemians je naprosto klíčový – jen pár hráčů v lize se zapojuje do více akcí zakončené střelou. Další jména nepřekvapí – svou labutí píseň v Ďolíčku hraje Lukáš Hůlka v této sezoně na výbornou, na jaře se mu navíc takřka vyrovnal nový parťák David Lischka. Toto trio stojí střelecky za třetinou gólů Bohemians.

Karviná

Nebýt podzimních odchodů, v žebříčku by byl Ebrima Singhateh či Dávid Krčík. Takhle je králem budoucí hráč Slavie Emmanuel Ayaosi, nigerijský rychlík tvoří v průměru jednu šanci za zápas, nejvíce v lize, navíc připsal bilanci 6+7. Těsně se vešel mladý objev jara a nejfaulovanější hráč soutěže Pavel Kačor, kterého rovněž vábí Slavia. Třetím do party je kreativec Denny Samko, jedna z posledních ryzích desítek ligy i přes slabší jaro nadále tvoří v týmu vše nebezpečné.

Pardubice

Vrátil se, odehrál vše a ovládl známky Sportu. Michal Hlavatý zapsal v Pardubicích jen jednu asistenci, ale hru čtvrtého nejlepšího týmu jara naprosto změnil. S přehledem připisuje například nejvyšší počet průnikových pasů v lize (1,6 na 90 minut). Byť neodehrál vše, významně zaujal i host ze Slavie Mikuláš Konečný, mimochodem 8. nejlepší hráč ve vzdušných soubojích v soutěži. A brankář Luka Charatišvili? Východočeši mají konečně jedničku. Uplatnění opce se už určitě chystá.

Olomouc

Sigma prošla v létě i zimě změnami, dává tak smysl, že nejlepšími hráči jsou posily. Všechny zastínil okamžitý „gamechanger“ Danijel Šturm, Slovinec připomíná Haraslína a v celkovém pořadí je jen kousek za sparťanským kapitánem. Chytil se i Péter Baráth, i on je hotovým hráčem pro příští sezonu. Překvapením je Dominik Janošek. Vytížením nezažívá ideální sezonu, ale vždy, když nastoupil, nezklamal. Naopak. I data ukazují z hlediska přihrávek a soubojů skvělá čísla. Zůstane?

Liberec

Síla libereckých stoperů byla v této sezoně znát. Francouz Ange N’Guessan je dost možná objevem sezony, po kterém už baží (nejen) Slavia, ale zapomíná se i na excelentního Šimona Gabriela, který si ale po třetině sezony urval zkřížený vaz v koleni. Na papíře skoro nepřekonatelné duo doplňuje dle známek Sportu na hrotu Lotyš Raimonds Krollis. V úvodu se pral se zdravím a konkurencí Lukáše Maška, ale na jaře září a drží si průměr 0,44 branek na 90 minut.

Hradec Králové

Východočeši mají nejen na dosah Evropu, ale i druhého nejlépe hodnoceného hráče ligy! Ano Vladimír Darida, jediný záložník v top evropských ligách s deseti a více góly, si vysoké známky zasloužil, i on byl čtyřikrát Sportem zvolen mužem zápasu. To ale není vše, zářil i Adam Zadražil, autor nejvyššího počtu zákroků v lize, který chytil 5,6 gólu navíc, či kapitán Tomáš Petrášek (nejvyšší úspěšnost v hlavičkových soubojích v lize, 76 %). Zkušenost nade vše.

Jablonec

Veterán Jan Hanuš je nadále klíčovým – v některých zápasech chytil doslova „nesmysly“, a tak je hlavní hvězdou on. Ale Jablonec dostává mnohem více branek než v minulé sezoně, pod což se podepsala i mírně zhoršená výkonnost Nemanji Tekijaškiho. Srb si ale nadále drží vysoký standard, v úspěšnosti defenzivních soubojů je dokonce nejlepším hráčem v lize. Trio doplňuje Lamine Jawo, který slabší výkony střídá s naprosto božími a má nejproduktivnější sezonu v kariéře (9 branek).

Plzeň

Tři nejlepší hráči? Dvě posily a jeden bývalý náhradník. Dávid Krčík a Patrik Hrošovský těsně splnili dostatečný vzorek, a ačkoliv jaro Viktorie bylo všelijaké, na ně byl spoleh. Stoper přidává nadstandardní produktivitu, veterán v záloze má zase mezi záložníky nejvyšší úspěšnost přihrávek. Celkem překvapivou hvězdou je i obrovitý brankář Florian Wiegele, který podle známek připsal jen tři podprůměrné výkony z šestnácti a vychází jako druhý nejlépe hodnocený brankář ligy.

Sparta

Letenští zůstávají za rivalem jak v tabulce, tak v individuálních výkonech. Jediným, kdo se dostal do top desítky ve známkování Sportu, je produktivní kapitán Lukáš Haraslín, který byl čtyřikrát i mužem zápasu. Dále jinak síla Sparty leží v záloze. Tam oproti minulé sezoně vylétl Kaan Kairinen s novým parťákem Patrikem Vydrou. Oběma se ale nevyhnuly slabé zápasy, především proti zbytku top trojky.

Slavia

V současnosti odpočívá se zraněním, aby byl fit na letní mistrovství světa, sezona tak pro Štěpána Chaloupka zřejmě skončila. Ale jaká byla! Podle známek Sportu byl dokonce vůbec nejlepším hráčem základní části, k defenzivní síle (nejlepší ve vystižených přihrávkách) přidal i produktivitu (4+2). Stopeři celkově hráli pro Slavii prim, na druhé místo se překvapivě procpal velmi solidně hrající David Zima, třetí (v lize celkem čtvrtý) je hlavní motor týmu Lukáš Provod.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

