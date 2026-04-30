Důvody možného sestupu Slovácka: Skuhravého risky, útok bez útočníka a málo peněz

Michal Koštuřík
Chance Liga
Jedno platí pořád, Slovácko pod správou energického kouče Romana Skuhravého nenudí. Už nehraje zákopovou válku s minimem vstřelených (i inkasovaných) gólů jako za éry Jana Kameníka, ani neproudí z kabiny informace o špatném vztahu starších hráčů s trenéry Romanem Westem či Ondřejem Smetanou. Přesto se v Chance Lize nepěkně potápí, do Skupiny o záchranu vstoupí donedávna špičkový český tým po pěti prohrách v řadě s titěrným náskokem jednoho bodu na poslední Baník. Proč? Web iSport nabízí pět důvodů výsledkového propadu. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Neustálená sestava

Zkuste si před každým zápasem tipnout sestavu Slovácka. Těžko se trefíte do jedenácti jmen a přesných pozic. Trenér Roman Skuhravý rád překvapuje soupeře, hraje si s typologií hráčů a hledá způsob hry, který by mohl na soka nejlépe platit. Jenže také on by nejradši tým stabilizoval, nesahal do fungujícího mužstva. Teď není čas na experimenty. Dochází k nim z prostého důvodu. Kádr je totálně rozbitý zraněními (Heča, Petržela atd.) a rovněž stopkami pro Vaška (4 zápasy) i Blahúta (3) z duelu v Olomouci. „Blahút v životě nešel do skluzu a Vaško neublíží ani mouše. Ale tresty jsou asi adekvátní, čekal jsem takové,“ uvedl Skuhravý, jemuž teď vypadli i Rundič se Stojčevskim.

Vytratili se srdcaři

Ještě před pár lety byl tým postavený na motivovaných odchovancích, kteří buď ve Slovácku působili takřka celou kariéru anebo se do klubu vrátili na jejím sklonku a měli ještě nadstandardní výkonnost. Ovšem Kadlec skončil, Petržela, Heča a Reinberk jsou zranění, Hoffman je ve Zbrojovce, Daníček po zdravotních trablech vypadl ze základu, na jaře byl dlouho mimo hru kapitán Trávník. Najednou nemá kabina jasného lídra. Z místních srdcařů je na place každý týden pouze záložník Marek Havlík, což není typ vůdce. Klub ztratil identitu, bude trvat, než mu doroste hráčská kvalita, použitelná pro ligové áčko. Během sezony se v kádru protočila hromada jmen.

Tři majitelé, málo peněz

Jasná a důležitá okolnost. Kdyby mělo Slovácko plnou pokladnu a štědrého vlastníka v zádech, nachází se v tabulce jinde a tento článek nevznikne. Klub má sice hned tři majitele (Solar Global Vítězslava Skopala – 50% akcií, Z-Group Zdeňka Zemka – 25% a Auto UH Tomáše Buráně – 25%), ale do posil neinvestuje miliony. Na trhu hledá volné fotbalisty, často ze zahraničí, po zranění či dlouhé herní pauze. Některé příchody vyšly, jiné ne. Podle našich informací dává do klubu paradoxně nejvíce financí podnikatel Buráň, jenž před časem odkoupil polovinu podílu solárního barona Zemka. Rozpočtově nicméně patří Slovácko na podobné příčky jako v tabulce.       

Riskantní herní styl

Tiskové konference Romana Skuhravého patří k tomu nejlepšímu, co Chance Liga marketingově nabízí. Svérázný trenér mluví poutavě, inteligentně, košatě, nebojácně. Říká věci na rovinu, nehledá výmluvy. Fanoušci jsou z jeho slovních výstupů nadšení. Ale to nejpodstatnější se pořád odehrává na hřišti. A tam trenérovo kouzlo ze startu angažmá vyprchává. Padesátiletý expert vyznává ofenzivní kombinační styl, který se úplně nehodí do tuhých bitev o přežití v soutěži. Ty vyhrává pevná defenziva, kterou jeho soubor rozhodně nedisponuje. „V tuto chvíli jsme syroví vzadu. Nejsme schopní uhrát nulu. I to je leitmotiv předchozích zápasů,“ souhlasí kouč. Pokud společně s hráči rychle nesjedná nápravu, může to dopadnout přímým sestupem. A těžkou cestou zpátky. 

Útok bez útočníka

Když se podíváte na oficiálních stránkách soutěže na soupisku Slovácka, najdete tam tři útočníky. Jedním z nich je exreprezentant Michael Krmenčík, který má své nejlepší léta za sebou a v sezoně dal jediný gól (loni v srpnu). Druhým dvacetiletý Ousman Ceesay z Gambie , jenž odehrál v celém ročníku 13 minut a patří spíš do kádru třetiligového béčka. Třetím pak Slovinec Žan Medved. Proč nenastupuje on? Protože už v klubu od zimy není! Výsledkem je, že na hrotu alternují záložníci. Nejdřív Vlastimil Daníček, aktuálně nejčastěji Jan Suchan. Není divu, že nejlepší střelci (Blahút, Ouanda, Suchan) mají na svém kontě pouhé tři trefy. „Zatím jsem nenašel klíč k tomu, abych mužstvo nasral. Jsme strašně hodní a neenergičtí. V tréninku to vypadá jinak. Pak přijde zápas s ten stresor je strašlivý,“ posteskl si trenér Skuhravý. 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Doporučujeme

Články z jiných titulů