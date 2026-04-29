Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 31. kolem: Hůlka, Kabongo či Ševčík
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Dnešní změny před prvním kolem nadstavby se dotkly sedmi hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na jednatřicáté kolo iSport Fantasy, neměli byste následující informace minout.
Jiří Floder (B, Mladá Boleslav)
Jeden z nejlevnějších brankářů hry obsadil v Mladé Boleslavi pozici brankářské jedničky a poslední zápasy byl také produktivní. O víkendu podruhé v řadě zapsal čisté konto, což mu vyneslo dalších 6 bodů. Flodera vlastní 5,2 % Trenérů.
Christophe Kabongo (Ú, Mladá Boleslav)
Dvaadvacetiletý útočník se výrazně podílel na výhře svého týmu proti Karviné, když jednu branku vstřelil a na další asistoval. To mu vyneslo excelentních 11 bodů. Kabonga v iSport Fantasy vlastní 4,5 % Trenérů.
Michal Ševčík (Z, Mladá Boleslav)
Odchovanec brněnské Zbrojovky se o víkendu přehoupnul přes trojciferný počet bodů. Proti Karviné vstřelil gól a se sedmi body se dostal pošesté do ideální sestavy kola. Michala Ševčíka vlastní 12 % Trenérů.
Tomáš Frühwald (B, Bohemians 1905)
Druhou účast v řadě v nejlepší sestavě kola zaznamenal gólman Tomáš Frühwald. Proti favorizované Spartě nepustil za svá záda jediný gól a výrazně se podílel na nečekané výhře Bohemians. Frühwalda vlastní 0,5 % Trenérů.
Milan Ristovski (Z, Bohemians 1905)
Povedené období prožívá i Milan Ristovski, který se stejně jako Frühwald dostal dvakrát v řadě do ideální jedenáctky kola. Proti Spartě se prosadil střelecky a zapsal výborných 9 bodů. Ristovskimu důvěřuje 0,2 % Trenérů.
Lukáš Hůlka (O, Bohemians 1905)
Zkušený bek pražského klubu se o víkendu stal nejproduktivnějším fotbalistou kola společně s Kabongem, když shodně nasbírali 11 bodů. Hůlka se proti Spartě prosadil gólově a získal cenné body i za čisté konto. Hůlku vlastní 5,6 % Trenérů.
Vladimír Darida (Z, Hradec Králové)
Pouze Filipu Novákovi během aktuální sezony vzrostla cena častěji než opoře hradeckého klubu. Zkušený středopolař o víkendu zapsal šest bodů a s celkovými 137 byl nejproduktivnějším fotbalistou základní části. Daridu vlastní 38 % Trenérů.