S nadstavbou přichází další šance vyhrát hodnotné ceny v iSport Fantasy
Základní část je u konce. První oficiální ročník iSport Fantasy však nekončí. Na základě přání Trenérů z minulého léta aktuální sezona skončí až s nadstavbou. Jestliže jste se doposud nezapojili do iSport Fantasy, přišel právě Váš čas. Nadstavba otevírá třetí separátní soutěž, ve které můžeš zvítězit.
Nově vytvořená separátní liga, ve které všichni Trenéři začínají automaticky od nuly. Stávající trenéři se nemusí bát, celosezonní hlavní iSport liga samozřejmě pokračuje.
Hlavní cenou pro vítěze nadstavby je herní židle. Odměněno bude prvních 20 Trenérů.
Do cíle dej všechno!
Máš ještě nevyužité žolíky? V následujících kolech bude nejvyšší čas je použít. Ligu čeká už jen pět hracích víkendů. Dávej také pozor na to, že týmy ze střední skupiny nehrají každý víkend.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu