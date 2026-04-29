S nadstavbou přichází další šance vyhrát hodnotné ceny v iSport Fantasy

iSport Fantasy pokračuje i v nadstavbě
Ideální sestava základní části iSport Fantasy
Základní část je u konce. První oficiální ročník iSport Fantasy však nekončí. Na základě přání Trenérů z minulého léta aktuální sezona skončí až s nadstavbou. Jestliže jste se doposud nezapojili do iSport Fantasy, přišel právě Váš čas. Nadstavba otevírá třetí separátní soutěž, ve které můžeš zvítězit.

Nově vytvořená separátní liga, ve které všichni Trenéři začínají automaticky od nuly. Stávající trenéři se nemusí bát, celosezonní hlavní iSport liga samozřejmě pokračuje.

Hlavní cenou pro vítěze nadstavby je herní židle. Odměněno bude prvních 20 Trenérů.

Do cíle dej všechno!

Máš ještě nevyužité žolíky? V následujících kolech bude nejvyšší čas je použít. Ligu čeká už jen pět hracích víkendů. Dávej také pozor na to, že týmy ze střední skupiny nehrají každý víkend. 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů