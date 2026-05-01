Když Baník válčil ve druhé lize… Petržela byl jako Mourinho, vzpomíná Pražák Nerad
Jako rodilý Pražák přišel pomoci vrátit Baník, kam patří. „Měl jsem z toho hrozný strach,“ připomene si dnes dvaatřicetiletý Petr Nerad, někdejší záložník Bohemians či Jihlavy na léto 2016, kdy dorazil do Ostravy potažené černotou po pádu do druhé ligy, což týmu hrozí po deseti letech znovu. Šikovný technik se výrazně podílel na návratu - a další smlouvu nedostal.
Vyrostl v Bohemce, za ni začal hrát ligu, to je jeho klub. V Baníku strávil jednu sezonu, přesto Petr Nerad říká: „Ostrava mi přirostla k srdci. Lidi si mě pamatují i pan majitel Brabec mě občas zve na zápasy.“ Není divu, vždyť se s ním hrdý klub vrátil do elitní společnosti.
Jste kluk z hlavního města. Neštval jste domácí?
„Samozřejmě, oni Pražáky nemusí, což je fakt. My jsme tam byli čtyři. Tým se tvořil nový, já tam byl ve třiadvaceti pátý nejstarší. Mančaft byl pak strašně spjatý dohromady. My jsme pak už kolikrát ani nejezdili zpátky do Prahy na víkendy, ale zůstávali jsme tam, protože parta byla skvělá a lidi ve městě nás přijali.“
Také se vám dařilo, ne?
„Nedokážu si představit, co se tam děje teď. Pro mimoostravské kluky to musí být nepříjemný. Lidi v Ostravě jsou hrozně vděční a takoví hrozně přátelští a nápomocní, ale hlavně upřímní.“
Nepářou se s tím?
„Oni ti řeknou, že to stojí prostě za hovno a že je sere, jak hrajeme, a že je sere, co se s tím klubem děje, což vidíme i na sociálních sítích dneska. V tomhle mi ještě víc přirostli k srdci, protože upřímnost u mě hraje velkou roli.“