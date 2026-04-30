Předplatné

Footcast: Nadstavba startuje. Každý bod může rozhodnout o titulu i záchraně

Video placeholder
Footcast preview před nadstavbou
David Moses se raduje z trefy proti Olomouci
David Sobišek
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Základní část je minulostí a fotbalová Chance Liga vstupuje do své nejnapínavější fáze. Nadstavba rozděluje týmy podle výkonnosti a chyby se teď trestají mnohem víc, než kdy dřív. Boj o titul, evropské poháry i záchranu dostává nový rozměr – a hned první kolo nabídne několik velmi zajímavých střetů. Footcast Preview je tu, aby vás provedl víkendem, který může nastavit tón celého závěru sezony. Tentokrát s Jakubem Podaným, Davidem Sobiškem a Jakubem Radou.

Liberec - Slavia: lídr soutěže na neoblíbeném stadionu

Slavia vstupuje do nadstavby jako jeden z hlavních favoritů na titul, ale výjezd do Liberce rozhodně není formalitou. Domácí se chtějí vytáhnout a proti silnému soupeři nemají co ztratit. Sešívaní budou chtít hrát to svoje, Liberec naopak může hrozit z rychlých přechodů. Slovan pokukuje po evropských pohárech a Slavii stačí k jistotě titulu už jen sedm bodů. V sobotu může odkrojit první bodovou porci.

Sparta - Jablonec: repríza po čtrnácti dnech

Sparta doma potřebuje zvládnout vstup do nadstavby. Jakékoliv zaváhání by mohlo znamenat definitivní konec nadějí v boji o titul. Jablonec ale není jednoduchý soupeř – umí být nepříjemný, dobře organizovaný a nebezpečný v přechodu. Sparta bude muset být trpělivá a hlavně efektivní. Klíčem bude proměňování šancí. 18. dubna se spolu tito soupeři utkali na Letné a domácí zvítězili pohodlně 3:1. Tento víkend to bude vyrovnanější souboj.

Hráč ke sledování: Abdullahi Tanko

Pardubický expres se prosadil dvakrát po sobě v roli střídajícího hráče. Pozice žolíka mu může sedět, ale zároveň si říká o větší porci minut. Karviná byla v minulém kole v defenzivě hodně vlažná a to by přesně mohlo Tankovi sedět.

Dva tipy, na co si vsadit

Teplice - Slovácko: oba týmy dají gól
Skláři měli s Hradcem smůlu, šance měli, dali tyč, ale branku nevstřelili. Slovácko neumí udržet čisté konto, ale zároveň umí dát gól. V zápasech Slovácka platilo v šesti duelech v řadě, že se prosadily oba celky.

Bohemians - Olomouc: 1
Klokani jsou ve formě, vyhráli tři zápasy za sebou a naposledy svalili v Ďolíčku Spartu. Kouč Sigmy Pavel Hapal avizoval, že by mohli v dalších utkáních dostat šanci hráči, kteří tolik nehráli.

Nadstavba je tady a začíná se od nuly – tlak, emoce a každý detail může rozhodnout. Kdo zvládne vstup do klíčové fáze sezony a kdo si ho naopak zkomplikuje? Sledujte další díl Footcast Preview ve čtvrtek od 23.00 – tohle bude jízda.

Začít diskuzi

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů