Hladký končí v Anglii a míří do Zbrojovky! Jsme tomu otevření, potvrzuje brankářův agent
Návrat domů! Brankář Václav Hladký (35) je po letech kočování po Anglii a Skotsku podle informací webu iSport blízko angažmá ve Zbrojovce Brno. Zkušenému gólmanovi, jenž dvakrát v kariéře slavil postup do Premier League, dobíhá kontrakt v Burnley, kde si v této sezoně v mistrovském utkání nezachytal. V týmu vítěze druhé ligy a už jistého postupujícího do české nejvyšší soutěže má naopak v plánu urvat pro sebe v letní přípravě pozici jedničky.
Comeback Václava Hladkého je jednou z potřebných změn v kádru, které mají nováčkovi Chance Ligy zjednodušit první ročník mezi elitou. Jednání jsou ve finální fázi, obě strany mají o spolupráci eminentní interes. „Ano, Vašek se vrací do Česka a my jsme Zbrojovce otevření. Je to jeho srdeční záležitost a v Brně je doma,“ sdělil hráčův zástupce Martin Štěpanovský.
Brněnský rodák odešel z Česka před sedmi lety. Z Liberce zamířil do skotského St. Mirrenu a následně prošel zajímavými štacemi v nižších anglických soutěžích. Slušné jméno si udělal zejména v Ipswichi Town, nastupoval za Salford City a předloni se upsal Burnley. Tam však místo v sestavě nezískal, i proto se rozhodl k návratu do rodné vlasti. V Championship (druhá nejvyšší soutěž) zapsal 47 startů. Dres Zbrojovky oblékl naposledy před devíti lety před přestupem do Liberce.
Počítá se s tím, že Hladký v případě dohody tvrdě zatlačí na dosavadní oporu v bráně – Slováka Adama Hrdinu, jenž v tomto ročníku nepustil do brány nikoho dalšího. Odchytal všech dosavadních 25 druholigových zápasů. Zbrojovka sice v zimě získala z Českých Budějovic talentovaného Colina Andrewa, ale reprezentant do 21 let zatím trenéry dostatečně nepřesvědčil. Třetím do party je dvacetiletý Ondřej Prodělal.
Navíc stále není jasné, jestli si Hrdinu nestáhne Slovan Bratislava, který má na něj předkupní právo. Také kvůli této nejistotě by Zbrojovka brala Hladkého, který má ambice pravidelně chytat, všema deseti. V české první lize má na svém kontě 73 duelů za Zbrojovku a Liberec. Naposledy nastoupil 22. září 2018 za Slovan proti Spartě (1:4). Po tomto zápase přišel o pozici prvního gólmana, místo něj začal kouč Zsolt Horváth stavět Filipa Nguyena. V lednu 2019 pak Hladký přestoupil do skotského St. Mirrenu.
Kruh se uzavírá, Zbrojovka se začíná těšit na pomoc svého odchovance.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|25
|21
|2
|2
|52:19
|65
|2
Táborsko
|25
|14
|5
|6
|43:26
|47
|3
Artis
|25
|13
|6
|6
|41:31
|45
|4
Opava
|25
|11
|9
|5
|39:24
|42
|5
Ústí
|25
|12
|3
|10
|46:37
|39
|6
Příbram
|25
|11
|5
|9
|25:27
|38
|7
Žižkov
|25
|11
|5
|9
|32:38
|38
|8
Baník B
|25
|11
|4
|10
|38:35
|37
|9
Vlašim
|25
|9
|7
|9
|35:27
|34
|10
Slavia B
|25
|9
|5
|11
|36:34
|32
|11
Č. Budějovice
|25
|9
|3
|13
|24:33
|30
|12
Kroměříž
|25
|8
|2
|15
|22:38
|26
|13
Chrudim
|25
|6
|7
|12
|30:44
|25
|14
Prostějov
|25
|5
|9
|11
|27:36
|24
|15
Jihlava
|25
|4
|7
|14
|24:34
|19
|16
Sparta B
|25
|5
|3
|17
|17:48
|18
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup