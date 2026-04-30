Hladký končí v Anglii! Vrátí se do Zbrojovky? Jsme tomu otevření, říká agent. Klub to vidí jinak

Brno žije Vorlickým, měl by zůstat ve Zbrojovce? Průšvih Artisu, Baník dál ztrácí trenéry
Václav Hladký věří, že by měl mít místo v české reprezentaci
Václav Hladký si řídí obranu
Václav Hladký dovedl jako jednička Ipswich k postupu do Premier League
Jiří Texl slaví se spoluhráči postup do první ligy
Jiří Texl s míčem u nohy během zápasu
Martin Rymarenko ze Zbrojovky slaví gól proti Viktorii Žižkov
Michal Koštuřík
Chance Liga
Návrat domů! Brankář Václav Hladký (35) je po letech kočování po Anglii a Skotsku podle informací webu iSport připravený na štaci v Česku. Zkušenému gólmanovi, jenž dvakrát v kariéře slavil postup do Premier League, dobíhá kontrakt v Burnley, kde si v této sezoně v mistrovském utkání nezachytal. Jeho agent tvrdí, že je ve hře Zbrojovka, už jistý vítěz druhé ligy. „Ano, Vašek se vrací do Česka a my jsme Zbrojovce otevření. Je to jeho srdeční záležitost a v Brně je doma,“ sdělil Martin Štěpanovský. Zástupci nováčka nejvyšší soutěže ovšem jednání popírají.

Brněnský rodák odešel z Česka před sedmi lety. Z Liberce zamířil do skotského St. Mirrenu a následně prošel zajímavými štacemi v nižších anglických soutěžích. Slušné jméno si udělal zejména v Ipswichi Town, nastupoval za Salford City a předloni se upsal Burnley. Tam však místo v sestavě nezískal, i proto se rozhodl k návratu do rodné vlasti. V Championship (druhá nejvyšší soutěž) zapsal 47 startů. Dres Zbrojovky oblékl naposledy před devíti lety před přestupem do Liberce.

Stane se to v létě znovu? Podle agenta Štěpanovského to je reálná varianta, hlasy přímo z klubu nicméně tvrdí opak. „S Hladkým nepočítáme, je to nesmysl,“ shodují se.

Jedničkou v bráně je Slovák Adam Hrdina, jenž v tomto ročníku nepustil do brány nikoho dalšího. Odchytal všech dosavadních 25 druholigových zápasů. Zbrojovka sice v zimě získala z Českých Budějovic talentovaného Colina Andrewa, ale reprezentant do 21 let zatím trenéry dostatečně nepřesvědčil. Třetím do party je dvacetiletý Ondřej Prodělal.

Navíc stále není jasné, jestli si Hrdinu nestáhne Slovan Bratislava, který má na něj předkupní právo. Také kvůli této nejistotě by Zbrojovka brala prověřeného brankáře, na trhu se po něm poohlíží. Může jím být Hladký, ale také nemusí. V české první lize má na svém kontě 73 duelů za Zbrojovku a Liberec. Naposledy nastoupil 22. září 2018 za Slovan proti Spartě (1:4). Po tomto zápase přišel o pozici prvního gólmana, místo něj začal kouč Zsolt Horváth stavět Filipa Nguyena. V lednu 2019 pak Hladký přestoupil do skotského St. Mirrenu.

Nyní by se rád vrátil do Brna. Pokud to neklapne, je možné, že ukončí kariéru.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka25212252:1965
2Táborsko25145643:2647
3Artis25136641:3145
4Opava25119539:2442
5Ústí251231046:3739
6Příbram25115925:2738
7Žižkov25115932:3838
8Baník B251141038:3537
9Vlašim2597935:2734
10Slavia B25951136:3432
11Č. Budějovice25931324:3330
12Kroměříž25821522:3826
13Chrudim25671230:4425
14Prostějov25591127:3624
15Jihlava25471424:3419
16Sparta B25531717:4818
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Doporučujeme

Články z jiných titulů