Trest pro sparťana Mercada za vyloučení na Bohemians. Zmešká většinu nadstavby
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila sparťanskému křídelníkovi Johnu Mercadovi za vyloučení ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže na stadionu Bohemians 1905 trest na tři soutěžní zápasy. Ekvádorský hráč pyká za to, že surovým zákrokem fauloval domácího kapitána Lukáše Hůlku. Komise o tom informovala v komuniké po dnešním zasedání.
Mercado se ve 20. minutě pražského derby pozdě dostal do souboje a ostrým zákrokem „trefil“ Hůlku do oblasti nad kotník. Sudí Karel Rouček ekvádorského křídelníka vyloučil a Sparta v oslabení prohrála 0:2. Komise rozhodčích následně červenou kartu posvětila.
Mercado bude Letenským chybět v prvních třech kolech nadstavby, nuceně zmešká mimo jiné i pražské derby na Slavii, která bude na programu v sobotu 9. května. Do hry se bude moci vrátit na poslední dva zápasy ligové sezony.