Předplatné

Trest pro sparťana Mercada za vyloučení na Bohemians. Zmešká většinu nadstavby

Video placeholder
Zlatá píšťalka: červená pro Mercada OK, Rouček ale netrestal žlutý faul. Přísné vyloučení v Edenu
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
Andrew Irving se snaží blokovat míč
Hugo Sochůrek znovu nechyběl v základní sestavě
Střela Lukáše Haraslína
John Mercado byl vyloučen
21
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila sparťanskému křídelníkovi Johnu Mercadovi za vyloučení ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže na stadionu Bohemians 1905 trest na tři soutěžní zápasy. Ekvádorský hráč pyká za to, že surovým zákrokem fauloval domácího kapitána Lukáše Hůlku. Komise o tom informovala v komuniké po dnešním zasedání. Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>

Mercado se ve 20. minutě pražského derby pozdě dostal do souboje a ostrým zákrokem „trefil“ Hůlku do oblasti nad kotník. Sudí Karel Rouček ekvádorského křídelníka vyloučil a Sparta v oslabení prohrála 0:2. Komise rozhodčích následně červenou kartu posvětila.

Mercado bude Letenským chybět v prvních třech kolech nadstavby, nuceně zmešká mimo jiné i pražské derby na Slavii, která bude na programu v sobotu 9. května. Do hry se bude moci vrátit na poslední dva zápasy ligové sezony.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů