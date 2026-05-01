Pravděpodobné sestavy: Mercada nahradí Ryneš, jak nastoupí Baník v klíčovém utkání?
Fotbalová Chance Liga má za sebou kompletní základní část. Před námi je nadstavba, která startuje už tento víkend! V jakých sestavách mužstva v nejvyšší tuzemské soutěži pravděpodobně nastoupí?
I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen.
- V Ďolíčku se střetnou smolaři. Sigma v této sezoně nastřelila už 12krát brankovou konstrukci a Bohemians 11krát. Vyšší číslo než tyto celky má pouze Plzeň (14).
- „Klokani“ vládnou ve vzduchu. Jen tři týmy v top 10 evropských ligách podstoupí v průměru víc než 41,2 vzdušných soubojů na zápas. S úspěšností 55,5 % jsou vůbec nejlepší z 50 celků s nejvyšší počtem vzdušných soubojů.
- V minulém kole proti Mladé Boleslavi (0:3) Karviná už pošesté na jaře odešla z ligového utkání bez vstřelené branky. Hůř je na tom v roce 2026 pouze Dukla.
- Pardubice vyhrály čtyři ligové zápasy v řadě poprvé v historii. Velkou zásluhu na tom mají střídající hráči, kteří letos zařídili už 18 kanadských bodů, v čemž je lepší pouze Sparta.
- Baník zažívá historické trápení v útoku, v této sezoně už odehrál 16 zápasů s nulou vepředu. Josef Dvorník se navíc stane už čtvrtým hlavním trenérem Ostravy v probíhajícím ročníku, čímž vyrovná rekord Opavy ze sezony 2019/20.
- Mladá Boleslav drží v Chance Lize devítizápasovou sérii bez porážky, což je aktuálně nejdelší šňůra v soutěži. V tomto období inkasovali Středočeši také nejméně gólů (5).
- „Ševci“ v posledních šesti zápasech inkasovali pokaždé minimálně dva góly (celkem 19), což je nejhorší defenzivní šňůra v prvoligových dějinách klubu.
- Dukla se zvedla venku. V posledním kole si připsala vůbec první výhru na stadionu soupeře a na cestách neprohrála už třikrát v řadě, což se jí povedlo vůbec poprvé v sezoně.
- Slavia v této sezoně nasázela už 28 gólů ze standardních situací. V top 10 evropských ligách je v tomto ohledu lepší pouze Bayern (29). Pro sešívané šlo navíc ve 13 případech o vítězné trefy.
- V posledním kole proti Jablonci už popáté v sezoně Slovan zapsal 20 faulů v jednom utkání. Žádný tým v Chance Lize nefauluje tak často, jako Liberec. V top 10 evropských ligách mají víc než 15,7 nedovolených zákroků na zápas jen čtyři celky.
- Teplice nevyhrály už devětkrát v řadě, což se jim stalo poprvé od podzimu 2021. V základní části se navíc radovaly z výhry jen šestkrát, čímž vyrovnaly negativní klubový rekord ze sezon 1996/97 a 2020/21.
- Slovácko prohrálo pětkrát za sebou, což se mu stalo naposledy na podzim 2018. Proti Teplicím má navíc bídnou bilanci – prohrálo ve čtyřech z posledních pěti vzájemných duelů.
- Plzeň nechyběla v nadstavbové Skupině o titul ani v jednom ze sedmi ročníků od zavedení nového formátu. V těchto elitních bojích drží průměr 1,8 bodu na zápas, lepší je jen Slavia (2,2).
- Hradec prožívá rekordní sezonu. Páté místo po 30 kolech a zisk 49 bodů jsou klubovým maximem. Pokročilé statistiky tvrdí, že získal o 13,4 bodu víc, než si zasloužil, což je nejvyšší překonání očekávaných bodů napříč ligou.
- Sparta má letos na Letné nečekané problémy v defenzivě. V domácích zápasech inkasovala už 21 gólů (1,4 na zápas), což je nejhorší vizitka v samostatné ligové historii samostatné ligy.
- Jablonec skončil po základní části čtvrtý, což je jeho nejlepší výsledek od roku 2021. Severočechům sedí i nadstavba, loni v ní vybojovali 12 bodů, tedy stejně jako mistrovská Slavia.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|43:34
|49
|4
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|2
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|3
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|4
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|5
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|6
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Baráž o udržení
- Sestup