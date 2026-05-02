Hollý o neúspěchu ve Spartě i pověsti kaskadéra: Kdo má mentálního kouče, je slabý v hlavě
V Jablonci se osvěžuje, aby napodruhé rázně rozrazil bránu na Letné, dodal své špinavé góly, styl nebojácného junáka z malé vesničky Šípkov v Trenčianskom kraji. „Moc autobusů k nám nejezdí," usmívá se dvaadvacetiletý útočník Dominik Hollý. „Ale je to krása, kolem hory," pozve na návštěvu. Aktuálně se však pere o fotbalovou slávu v Jablonci, kam se vrátil na hostování po sakra nevydařeném půlroce ve Spartě.
Gól dát umí, je to střelec, trenéři říkají, že i kaskadér. Posuďte sami. Stačí zavzpomínat na jeho příchod do české ligy. Ještě když Dominik Hollý seděl v autě a mířil na sever, nevěděl, jestli skončí v Jablonci, nebo Liberci, který o něj měl rovněž zájem.
Nakonec se rozhodl pro první variantu. „Konkrétní důvod ani nevím, ale udělal jsem dobře, i když to byl velký skok. Pamatuju si první zápas proti Liberci, nastoupil jsem asi na deset minut a hned po dvou soubojích jsem byl úplně bez dechu. Bylo to náročné, hlavně běžecky. Česká liga je soubojovější a kvalitnější,“ tvrdí slovenský mládežnický reprezentant, který minulé léto povýšil ze zelenobílých barev do rudých, tedy sparťanských. Jen ten podzim dopadl černočerně.
V neděli by se mohl na Letné ukázat v prvním utkání nadstavby, ale zaprvé se teprve vrací po zranění a zadruhé mu ve startu brání dohoda klubů.
Ve Spartě jste si na podzim nekopl, hrál jste jen šest ligových minut. Proč?
„Měl jsem tři zranění, každé mě vyřadilo na měsíc nebo měsíc a půl. Nejtěžší byla zlomená ruka. Právě když jsem se dostával do formy a naplno trénoval, tak jsem špatně spadl.“
S trenérem Brianem Priskem jste v pohodě?
„Máme dobrý vztah, je to výborný trenér a myslím, že mě má rád.“
Opravdu? V Jerevanu při utkání Konferenční ligy jste byl jediný z lavičky, kdo se ani nerozcvičoval.
„Bylo tam zranění hlavy, vypadalo, že bych mohl ještě střídat. Ale nakonec z toho nic nebylo. Bylo to těžké, nebyl jsem zvyklý být na lavičce. Ale počítal jsem s tím, ve Spartě je obrovská konkurence. Sparta je úplně jiný level. Už když mě kontaktoval pan Rosický, byl jsem překvapený, že o mě má zájem tak velký klub. On je super člověk, ale byl jsem z toho trochu ve stresu. Nikdy předtím jsem s takovým pánem nemluvil. Musím se ale s konkurencí popasovat a věřím, že se v létě do sestavy dostanu.“
Vracíte se tedy?