Liberec - Slavia 1:2. Pražané udělali další krok k titulu, z přímého kopu rozhodl Jurásek

Hráči Slavie se radují z trefy v LiberciZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Augustin Drakpe proti Slavii dostal červenou kartu
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během utkání v Liberci
Fotbalisté Slavie v úvodním kole ligové nadstavby ve Skupině o titul zvítězili v Liberci 2:1 a za týden v domácím derby se Spartou mohou s předstihem obhájit trofej. O výhře favorita rozhodli brankami v první půli Igoh Ogbu a David Jurásek, po změně stran snížil Ermin Mahmič. Domácí v závěru dohrávali bez vyloučeného Augustina Drakpeho. Pražané jsou v čele neúplné tabulky před městským rivalem z Letné o jedenáct bodů. Slovan v nejvyšší soutěži ztratil potřetí z minulých čtyř zápasů a zůstal šestý. Program nadstavby Chance Ligy >>>

Slavia zvítězila 2:1 ve druhém kole po sobě a prohrála jediný z posledních 32 ligových duelů. S Libercem v nejvyšší soutěži bodovala podeváté za sebou a na jeho stadionu utrpěla jedinou porážku z minulých třinácti zápasů.

Nemoc vyřadila ze hry slávistického záložníka Sadílka. Naopak stoper a kapitán hostů Holeš 300. startem v lize vstoupil do Klubu legend. Jubilejní zápas si navíc zpestřil výhrou svého týmu, díky níž se Pražané přiblížili druhému titulu po sobě a zároveň přímému postupu do elitní Ligy mistrů.

Favorit začal na severu Čech aktivněji, v desáté minutě hlavičkoval nejlepší střelec soutěže Chorý nad. O osm minut později se už vršovický tým prosadil. Do Provodova centru si na hranici malého vápna naběhl Ogbu a v nelehké pozici zamířil přesně pod horní tyč. Nigerijský stoper skóroval v nejvyšší soutěži poprvé od loňského března.

Domácí poté zahrozili z protiútoku, Mahmičovu ránu vytěsnil brankář Markovič na boční síť. V závěru úvodního dějství překonal slávistického gólmana Krollis, kvůli těsnému ofsajdu však jeho trefa nemohla platit.

Ve čtvrté minutě nastavení první půle hosté zvýšili náskok, když Jurásek „zakroutil“ k tyči přímý kop. Po zimním návratu do Slavie se v lize trefil poprvé, předtím se v nejvyšší soutěži zapsal mezi střelce naposledy v srpnu 2022. Pražané mají s 65 góly nejlepší útok ligy.

Liberec vrátil do utkání v 50. minutě Mahmič nechytatelnou ranou zpoza šestnáctky. Rakouský reprezentant do 21 let zaznamenal sedmý gól v ligovém ročníku. Pražané ve třetím kole po sobě inkasovali, s 24 obdrženými brankami však i nadále mají nejpevnější obranu soutěže.

Poté domácí Hodouš po souboji s Mosesem zůstal na zemi otřesený a trávník opustil na nosítkách. Střídající Špatenka pak před brankou hledal některého ze spoluhráčů, slávisté ale nebezpečnou situaci odvrátili.

Svěřenci trenéra Trpišovského, který před současným angažmá vedl Slovan, těsné vedení v nervózním a rozkouskovaném závěru uhájili i proto, že Liberec v 83. minutě oslabil druhou žlutou kartou v zápase Drakpe. Na Chorého pak přiletěla z hlediště lahev.

Slavia je s 35 body nejlepším venkovním mužstvem v ligové sezoně. Severočeši doma v nejvyšší soutěži ztratili počtvrté z posledních pěti zápasů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156943:3449
4Hr. Králové30147943:3449
6Liberec311210944:3246

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

