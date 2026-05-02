Liberec - Slavia 1:2. Pražané udělali další krok k titulu, z přímého kopu rozhodl Jurásek
Fotbalisté Slavie v úvodním kole ligové nadstavby ve Skupině o titul zvítězili v Liberci 2:1 a za týden v domácím derby se Spartou mohou s předstihem obhájit trofej. O výhře favorita rozhodli brankami v první půli Igoh Ogbu a David Jurásek, po změně stran snížil Ermin Mahmič. Domácí v závěru dohrávali bez vyloučeného Augustina Drakpeho. Pražané jsou v čele neúplné tabulky před městským rivalem z Letné o jedenáct bodů. Slovan v nejvyšší soutěži ztratil potřetí z minulých čtyř zápasů a zůstal šestý. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Slavia zvítězila 2:1 ve druhém kole po sobě a prohrála jediný z posledních 32 ligových duelů. S Libercem v nejvyšší soutěži bodovala podeváté za sebou a na jeho stadionu utrpěla jedinou porážku z minulých třinácti zápasů.
Nemoc vyřadila ze hry slávistického záložníka Sadílka. Naopak stoper a kapitán hostů Holeš 300. startem v lize vstoupil do Klubu legend. Jubilejní zápas si navíc zpestřil výhrou svého týmu, díky níž se Pražané přiblížili druhému titulu po sobě a zároveň přímému postupu do elitní Ligy mistrů.
Favorit začal na severu Čech aktivněji, v desáté minutě hlavičkoval nejlepší střelec soutěže Chorý nad. O osm minut později se už vršovický tým prosadil. Do Provodova centru si na hranici malého vápna naběhl Ogbu a v nelehké pozici zamířil přesně pod horní tyč. Nigerijský stoper skóroval v nejvyšší soutěži poprvé od loňského března.
Domácí poté zahrozili z protiútoku, Mahmičovu ránu vytěsnil brankář Markovič na boční síť. V závěru úvodního dějství překonal slávistického gólmana Krollis, kvůli těsnému ofsajdu však jeho trefa nemohla platit.
Ve čtvrté minutě nastavení první půle hosté zvýšili náskok, když Jurásek „zakroutil“ k tyči přímý kop. Po zimním návratu do Slavie se v lize trefil poprvé, předtím se v nejvyšší soutěži zapsal mezi střelce naposledy v srpnu 2022. Pražané mají s 65 góly nejlepší útok ligy.
Liberec vrátil do utkání v 50. minutě Mahmič nechytatelnou ranou zpoza šestnáctky. Rakouský reprezentant do 21 let zaznamenal sedmý gól v ligovém ročníku. Pražané ve třetím kole po sobě inkasovali, s 24 obdrženými brankami však i nadále mají nejpevnější obranu soutěže.
Poté domácí Hodouš po souboji s Mosesem zůstal na zemi otřesený a trávník opustil na nosítkách. Střídající Špatenka pak před brankou hledal některého ze spoluhráčů, slávisté ale nebezpečnou situaci odvrátili.
Svěřenci trenéra Trpišovského, který před současným angažmá vedl Slovan, těsné vedení v nervózním a rozkouskovaném závěru uhájili i proto, že Liberec v 83. minutě oslabil druhou žlutou kartou v zápase Drakpe. Na Chorého pak přiletěla z hlediště lahev.
Slavia je s 35 body nejlepším venkovním mužstvem v ligové sezoně. Severočeši doma v nejvyšší soutěži ztratili počtvrté z posledních pěti zápasů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|43:34
|49
|4
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46