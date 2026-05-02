ONLINE: Liberec - Slavia 0:2. Jurásek z přímého kopu navyšuje vedení Pražanů
Ve fotbalové Chance Lize v sobotu startuje očekávaná nadstavba, skupinu o titul otevírá souboj Liberce se Slavií. Pražané míří k obhajobě titulu, a pokud zvládnou dnešní duel, mohou definitivně rozhodnout už za týden. Slovan skončil po základní části šestý, rád by ještě zabojoval o evropské poháry. Dokáže favorita potrápit, nebo se bude radovat Slavia? Pražanům chybí nemocný Michal Sadílek. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|43:34
|49
|4
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46