ONLINE: Boj o záchranu. Baník potřebuje proti Boleslavi zabrat, Zlín - Dukla 1:1
Ve fotbalové Chance Lize v sobotu startuje program nadstavbové skupiny o záchranu. Baník po posledním kolem základní části spadl na poslední příčku tabulky a dnes potřebuje zabrat proti Mladé Boleslavi. V akci je také patnáctá Dukla, která hraje na hřišti Zlína. ONLINE přenosy z utkání sledujte od 15.00 na iSportu.
Skupina o záchranu - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|2
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|3
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|4
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|5
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|6
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Baráž o udržení
- Sestup