SESTŘIHY: Baník - Mladá Boleslav 0:0, Dvorník má první bod. Dukla prohrála ve Zlíně
Fotbalisté Baníku v prvním kole Skupiny o záchranu v Chance Lize remizovali bez branek s Mladou Boleslaví. Ostravané bodovali poprvé po pěti ligových utkáních a při premiéře trenéra Josefa Dvorníka u A-týmu. Domácí výhru 2:1 nad pražskou Duklou slaví Zlín.
Slezané v tabulce dotáhli Duklu Praha a Slovácko. I třetí vzájemný duel v sezoně skončil nerozhodně. Mladá Boleslav už deset kol po sobě neprohrála a má velmi blízko k definitivě záchrany.
Zlín otočil zápas s Duklou. Hosty poslal do vedení ve 23. minutě Kevin-Prince Milla, do pauzy srovnal z penalty Jakub Černín. O druhé domácí výhře „Ševců“ za sebou rozhodl v 74. minutě kapitán Tomáš Poznar. Nováček soutěže se dostal do čela Skupiny o záchranu, už mu nehrozí přímý sestup z posledního místa a je velmi blízko tomu, aby se vyhnul i baráži.
Skupina o záchranu - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|31
|10
|7
|14
|39:49
|37
|2
Ml. Boleslav
|31
|8
|12
|11
|44:52
|36
|3
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|4
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|5
Baník
|31
|5
|8
|18
|25:45
|23
|6
Dukla
|31
|4
|11
|16
|21:44
|23
- Baráž o udržení
- Sestup