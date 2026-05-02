SESTŘIHY: Sigma přehrála Bohemians, dvakrát skóroval Krivak. Pardubice porazily Karvinou
Fotbalisté Olomouce v prvním utkání play off o umístění v Chance Lize zvítězili nad Bohemians 3:1, dva góly vstřelil chorvatský záložník Fabijan Krivak. Z výhry se radují také Pardubice, které vyhrály 2:1 v Karviné.
Úvodní dvě branky Sigmy vstřelil Fabijan Krivak, třetí přidal střídající Antonín Růsek. Za domácí v závěru snížil z penalty Lukáš Hůlka. Odveta se odehraje za týden, postupující se ve finále utká s lepším ze souboje Karviná - Pardubice.
Ambiciózní Hanáci zaostali v tabulce základní části o tři body za skupinou o titul, „Klokani“ se díky překvapivé výhře nad Spartou v posledním kole vyhnuli skupině o záchranu. O umístění hráli také před rokem, kdy v semifinále vyřadili Liberec a ve finále nestačili na Hradec Králové.