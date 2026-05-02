Boleslav byla dominantní a Baník nechtěl udělat chybu. Plavšiče zastínil Musák
Ve Skupině o záchranu přivítali fotbalisté Baníku Ostrava na svém hřišti Mladou Boleslav, která si už mohla zajistit setrvání v Chance Lize. O první dojem ze zápasu, který skončil bezbrankovou remízou, se podělil redaktor Michal Kvasnica. Jak se podle něj na lavičce domácích uvedl nový trenér Josef Dvorník a co řekl o výkonu rozhodčího Marka Radiny? Baník další víkend jede do Teplic a Středočeši doma přivítají Zlín - jaké jsou Kvásovy predikce? Program nadstavby Chance Ligy >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|31
|10
|7
|14
|39:49
|37
|2
Ml. Boleslav
|31
|8
|12
|11
|44:52
|36
|3
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|4
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|5
Baník
|31
|5
|8
|18
|25:45
|23
|6
Dukla
|31
|4
|11
|16
|21:44
|23
- Baráž o udržení
- Sestup