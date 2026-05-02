Zlín slaví záchranu. Dříč Poznar sází góly a oddaluje konec: Je to nad plán
Nováček má splněno. Ve Zlíně se čtyři kola před koncem slaví záchrana mezi elitou, tedy primární cíl pro tento ročník Chance ligy. Významně k tomu, hlavně na jaře, přispěl veterán v útoku Tomáš Poznar (37). Jeho dosud poslední gól proti Dukle (2:1) byl vítězný. Možná i tento zásah pomůže k tomu, aby si odchovanec klubu prodloužil kariéru ještě o rok. „Je to na debatě s klubem, oheň v sobě mám pořád,“ prohlásil urostlý hroťák, jenž skóroval v posledních třech zápasech v řadě. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Daří se vám, vrátil jste se do základu, po vážném zranění Jakuba Jugase máte kapitánskou pásku. Tak co přidáte ještě jeden rok?
„Čekali jsme, až bude sezona rozhodnutá a máme všichni čistou hlavu. Rozhovory asi budou probíhat. Uvidíme, k čemu dojdeme. Baví mě to a je samozřejmě lepší, když se vyhrává a člověku se daří. Byly v sezoně i chvilky, kdy jsem cítil, že na tom nejsem dobře. Teď je to v pohodě. Jsem otevřený všemu.“
Je současná příjemná realita až nad plán? Přece jen vám bude v září osmatřicet let…
„Souhlasím, je to nad plán. Do sezony jsme šli s nějakou taktikou i ohledně mé pozice. Nyní je to tak, že se ke mně balon odráží, mám štěstí na výběr místa a daří se mi šance proměňovat. Je to pro mě super a pomáhá to i týmu. Za to jsem hrozně rád. Ale nemluvil bych o nějaké životní formě. (úsměv) Snažím se zápasy odmakat, odehrát minuty, kam mě tělo pustí.“
Hned po prvním utkání Skupiny o záchranu máte se Zlínem jistotu, že nesestoupíte. Takže splněno a úleva k tomu?
„Ano. Úleva tam je. Zvládli jsme to, odskočili jsme Dukle a půjdeme s klukama jako tradičně na večeři. Jsme spokojení. Tento zápas nás uklidnil. Zkusíme to dohrát co nejlépe a vyhrát i další utkání.“
Lehké to proti Dukle nebylo, co?
„Řekl bych, že v některých pasážích byla na balonu i o dost lepší než my. Měla zajímavé příležitosti. Bylo to občas rozkouskované, byly tam emoce. Oba týmy šly za vítězstvím. Musím pochválit naši defenzivu. Viděl jsem tam dobré emoce a zákroky se sebeobětováním. Šlo vidět, že jsme semknutí. Děkujeme fanouškům, že přišli. Víme, že tyto zápasy jsou i pro ně nepříjemné. Chtěli nás vidět v tabulce výš. Ale povzbuzovali nás, byli fajn. Nebyli na nás zlí.“
Pokutový kop jste opět přenechal stoperovi Jakubu Černínovi. Proč?
„Nechtěl jsem to Čertovi kazit. On si v těchto situacích nedělá moc velkou hlavu a jde mu to. Kdyby si balon vzít nechtěl, jsem připravený. V tréninku penalty trénuju.“
Jak se vy sám postavíte k posledním čtyřem partiím?
„Bude to o komunikaci. Určitě dostanou prostor i další, méně vytěžovaní a mladší kluci. Ale není nás tolik. Určitě nikdo z nás neodjede na dovolenou. (úsměv) To v žádném případě. Jsme pokorní. Bude to na trenérovi, jak to vymyslí a zamíchá se sestavou.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|31
|10
|7
|14
|39:49
|37
|2
Ml. Boleslav
|31
|8
|12
|11
|44:52
|36
|3
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|4
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|5
Baník
|31
|5
|8
|18
|25:45
|23
|6
Dukla
|31
|4
|11
|16
|21:44
|23
- Baráž o udržení
- Sestup