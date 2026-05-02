Dvorník o Plavšičovi na sítích: Takové věci by se neměly dělat. Koho po remíze chválil?
Zastavil sérii šesti soutěžních porážek v řadě, ale nepodařilo se mu vyhrát ani vstřelit gól. „Každý bod má cenu, třeba remizujeme v nadstavbě pětkrát,“ hodnotil svou premiéru (0:0 s Mladou Boleslaví) v roli hlavního trenéra Baníku Ostrava osmačtyřicetiletý Josef Dvorník, jehož fanoušci slezského klubu mile přivítali. Co se však kouči nelíbilo, byl projev záložníka Srdjana Plavšiče na instagramovém účtu, který si rýpl do předchůdce Ondřeje Smetany. Dvorník ho však vytáhl do základu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Remízu na úvod angažmá tedy berete?
„Bod je pro nás stoprocentně plusový, i když samozřejmě chcete vždycky tři. Prvotně musím ale dát respekt tomu, co vytvořil Aleš Majer v Boleslavi. Jsou v pohodě, v podstatě zachránění a hrají velmi dobře kombinačně. Jsem rád za to, že je takový trenér v lize. Znepříjemnili nám situaci, chtěli jsme si počkat ve středním bloku na zisky z jejich průnikových přihrávek. Celkem se to i dařilo, ale nebyli jsme potom tak kvalitní, abychom útok rozvinuli. Proto nedostal podporu Jurečka ani křídla, měli jsme hodně ztrát. Chtěl jsem, ať si odpočineme na míči kombinací, pomohl nám v tom příchod Artura Musáka.“
Pomohl, že?
„Je to šikovný kluk. On moc nevnímá tu situaci, ve které jsme, a hraje pořád svůj odvážný fotbal. To nám hodně pomohlo, udržel míče, dribloval, chodil jeden na jednoho, rozehrával do stran. Druhý poločas byl lepší než ten první, ale v kabině je samozřejmě zklamání z toho, že to není za tři body. Říkal jsem v šatně, že si to musíme zasloužit pracovitostí. Ne všechno, co jsem viděl v týdnu na tréninku, se přeneslo do zápasu. Hlavně lehkost a nabídka spoluhráčů po zisku míče, abychom měli více řešení do ofenzivy.
Jaké se ve vás před zápasem odehrávaly emoce? Respekt, nervozita, nebo natěšení?
„Nejvíc to na mě dolehlo, když jsem přijel do Vítkovic na stadion a už tady bylo vše v plném provozu. Ale jinak musím říct, že v týdnu to bylo celkem v pohodě. Extrémní nervozitu jsem nepociťoval. Mým přáním bylo, aby se vlastně i za krátkou dobu propsalo to, co jsme trénovali, do zápasu. Něco se povedlo, něco ne. Asi bych byl moc velký snílek, kdybych čekal, že se to všechno propíše. Pohled může být různorodý, ale za mě dneska velmi dobře svou roli zvládli stopeři. Tlačili jsme je do vyššího postavení, až na výjimky to zvládali velmi dobře. Je to u nich o poziční hře a sprintových věcech, plnili to.“
Takže klíčem byla defenziva?
„Já bych ani neřekl, že jsme se zaměřili na defenzivu. Spíš mám takový názor, že postavení do defenzivy určuje postavení do ofenzivy, když získáme balón, a opačně. Je to o správných prostorech a přepínání. To vštěpuju hráčům. Není to tak, že bychom teď týden trénovali jen defenzivu a ofenzivu ne. Směrem dozadu to bylo slušné, po dlouhé době jsme uhráli nulu, to nám taky může pomoct.“
Všiml jste si pozitivního přijetí od fanoušků?
„Jsem za to nesmírně rád. Ale samozřejmě musím dokázat s realizákem, že jsem tady oprávněně a že zachráníme Baník v lize. Potom se to může ještě i znásobit. Já se rozcviček neúčastním, bývám vevnitř, je to můj zvyk, který neměním. Takhle jsem se o tom dozvěděl až z doslechu, realizák na to reagoval velmi příjemně a pozitivně. Lidem za to děkuji, ale jsme tady od toho, abychom pracovali. Chvála může přijít až s tím, když Baník zůstane v lize.“
Průběžný stav utkání Zlín-Dukla jste znali?
„Vůbec. Dozvěděl jsem se o otočce Zlína až dvacet minut po našem zápase. Každý bod má pro nás váhu. Může se stát, že budeme pětkrát remizovat. Nebo se může rozhodnout až v posledním zápase na Dukle, zažil jsem to už ve druhé lize se Spartou B. Potřebujeme prostě lovit víc bodů než Dukla, protože teď jsme sice na stejném zisku, ale v lize by zůstali oni, my ne. Věříme, že budeme mít šanci podívat se do baráže.“
Hledali jsme střední cestu
Podařilo se vám rozklíčovat, v čem je zakopaný pes Baníku, že hraje o záchranu?
„Při přípravě jsem jako první věc řekl hráčům, že si nemyslím, že to je o nastavení hlavy v zápasech, ale o tom, že budeme tvrdě pracovat i na hřišti i mimo hřiště. Potom se to propojí s hlavou. Věřím tomu, že když budeme kvalitnější, pomohou nám potom i fanoušci jako dvanáctý hráč. Všude včetně Teplic budeme jako doma. To hráče zvedne tak, aby byli efektivnější a lepší. Jinak abych pravdu řekl, nehledám problém, proč to nefungovalo. My se zaměřujeme na svoji práci a chceme pracovat podle sebe. Proto jsem i chtěl, aby přišel se mnou celý realizační tým, ve kterém jsou kvalitní trenéři, kvalitní lidé. To je pro mě důležité.“
Co jste chtěl změnit?
„Zvažovali jsme, co do týmu dostat a co ne, abychom ho nezahltili informacemi. Hledali jsme střední cestu. Potřebovali jsme upravit některé věci v organizaci, to jsme si ukazovali na videu. Byli jsme připraveni na Boleslav ve trojce i čtyřce. Znali jsme jejich rotace, ale někdy to nejde úplně ovlivnit, trenér musí spoléhat taky na inteligenci hráčů. Všechno nejde pochytit jen videem. V prvním poločase nám to haprovalo, střeďáci nám nevyskakovali, takže soupeř přehrával stoperem Jurečku. Bude to trvat delší dobu, i když čas nemáme. Když do Teplic upravíme dalších deset až patnáct procent, může to fungovat.“
Nečekaně jste vytáhl Plavšiče, Šancla, Owusua...
„Když bylo jasné, že budu trenérem A-týmu, ani jsem neměnil mikrocyklus. Pondělí jsem potřeboval na přemýšlení a řešení organizačních věcí, řekl bych, že se to i vyplatilo, než kdybychom měli za každou cenu trénink. Kluci se zklidnili, už všichni věděli, co a jak chceme dělat. Co se týče kádru, je tady nějakých jednadvacet hráčů. Chybí akorát Rusnák, který má problém s nohou, a Kante, který odcestoval kvůli vízu. Uvidíme, jak to bude dál. Ale já nemám vůbec problém, když si ostatní hráči řeknou v tréninku o místo. Vůbec se nedívám na to, co preferovali minulí trenéři. Dívám se na to, co potřebujeme dostat do hry. Owusu tam měl dobré věci do rychlého protiútoku, ale chybělo mu finále. Buď spadl, nebo byl nepřesný. Boulis do toho dobře taky vstoupil, když musel Kričfa odstoupit. Zvažovalo se, jestli vůbec bude hrát, jsem rád, že do toho aspoň na nějakou dobu šel. Jsme tým, ne jednotlivci. A tým musí Baník v lize zachránit.“
Aby nemuselo spadnout i „vaše“ béčko do třetí ligy.
„Hned mě to napadlo, že jsme se sice s béčkem po Jihlavě zachránili, ale potřebujeme ho zachránit ještě záchranou áčka. Šel jsem za sportovní výzvou, za tím si stojím. Mám spoustu myšlenek na to, co bude potom, ať už organizačně nebo kádrem. Neposlouchá se to skalním fanouškům dobře, mně taky ne, ale musíme se připravovat na obě varianty. Jsem vždycky rád připravený na každou situaci.“
Řešil jste s Plavšičem jeho výlev na Instagramu?
„Abych řekl pravdu, já to mám v sobě dané tak, že by se takové věci neměly dělat. Teď se to týká trenéra minulého, příště se to může týkat mě. Je správné, že nehrající hráči jsou nespokojení, ale nespokojenost se musí přetavit do ještě větší práce každý den na trénincích. Jen ať jsou hráči trošku kyselí. Taky jsem to zažil. Ale ty sociální sítě mi trošičku vadily, dostalo se to ke mně. Neprobírali jsme to osobně, nevyčinil jsem mu. To bych lhal. Ale každý si nese svůj podíl na tom, jak se k němu bude přistupovat. Nechci, aby se to dělo. Všichni trenéři, co tady byli, se snažili pro klub dělat maximum a viděli to svýma očima. Chtěli být úspěšní.“
Mimochodem, může vám ještě pomoct Almási? Nebo jaká je jeho pozice?
„Almási je typologicky stejný jako Pira. Měl jsem teď Laca ve dvou zápasech béčka, odehrál je slušně, ale bude chvilku trvat, než vzniknou návyky. V tomto zápase byl pro mě jasnou volbou Jurečka, protože jsme potřebovali pohyb. Měli jsme v případě špatného scénáře i varianty se dvěma útočníky, to se může stát příště. Někteří mohou nastoupit i na křídle, chceme být trošku nečitelní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|31
|10
|7
|14
|39:49
|37
|2
Ml. Boleslav
|31
|8
|12
|11
|44:52
|36
|3
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|4
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|5
Baník
|31
|5
|8
|18
|25:45
|23
|6
Dukla
|31
|4
|11
|16
|21:44
|23
- Baráž o udržení
- Sestup