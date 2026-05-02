Radost z gólu zastínila kouzelná levačka za 45 milionů. Krivak pokazil Hůlkovi rozlučku
Celý stadion vyvolával jeho jméno, zatímco se kapitán Bohemians Lukáš Hůlka při svém posledním domácím utkání v zelenobílém dresu chystal na penaltu. S přehledem proměnil, ale radost nebyla nikterak obrovská. V 90. minutě proti Olomouci pouze snížil na konečných 1:3. Lepší výsledek do odvety semifinále play off o umístění ve fotbalové Chance Lize mu zkazila kouzelná levačka hostujícího Fabijana Krivaka.
Před rokem to Josefu Jindřiškovi vyšlo o poznání lépe. Jeho rozlučka proti Liberci, rovněž v prvním utkání „prostřední“ nadstavbové skupiny, skončila velkým vítězstvím 4:1 a sám kapitán se proměněnou penaltou zapsal do historie jako nejstarší střelec české ligy.
O rok později Ďolíček znovu opouští kapitán, Lukáš Hůlka míří do Liberce, ale na jeho (teď již téměř jistě) poslední zápas se tolik vzpomínat nebude. „V zimě tlačil na to, abychom ho pustili, ale jsem rád, že to dohrál s hlavou nahoře, patřil k nejlepším hráčům jara a jako správný kapitán dovedl tým do klidu,“ ocenil služby defenzivního univerzála trenér Jaroslav Veselý.
Závěrečný zápas mu překazil především chorvatský šikula na druhé straně. Fabijan Krivak si připsal první dva góly v olomouckém dresu a ukázal, proč za něj Sigma zaplatila v zimě zhruba 45 milionů korun.
Nejprve si ve 33. minutě převzal dlouhý pas od Jezierského, navedl míč na hranici šestnáctky a dokonalým obstřelem levačkou o tyč otevřel skóre. „Neskutečná obalovačka,“ přikývl uznale kouč Pavel Hapal. „Ještě víc se mi líbil druhý gól,“ dodal trenér.
Odkazoval na další skvělou střelu ze střední vzdálenosti. Krátce po změně stran Sigma výborně sehrála rychlý přechod do útoku a postupně procpala balon až na volného Krivaka. Ten si mohl střeleckou pozici ještě vylepšit, ale svojí levačce důvěřuje maximálně. Střílel z voleje ze vzdálenosti zhruba 20 metrů od branky a tvrdá placírka mířila znovu naprosto přesně k tyči. „Neskutečně nečekaná střela. Nikdo nečekal, že bude zakončovat z první. Má kvalitu a tohle umí. Úžasné řešení,“ rozplýval se trenér.
Jeho první dvě branky v Chance Lize pak ocenil i spoluhráč Michal Beran. „Má velký potenciál. Levou nohu má fakt moc dobrou a na svůj věk působí na hřišti hodně vyspěle,“ chválil chorvatského ofenzivního záložníka, který by Olomouc mohl brzy přerůst. „Kam půjde nebo jak bude růst, to ukáže budoucnost, ale máme velice kvalitního hráče,“ dodal Hapal.
Diváci ho do toho dotlačili
Když půl hodiny před koncem zvýšil Antonín Růsek na 3:0, vypadalo to pro Bohemians skoro až ostudně. Nálada v Ďolíčku se pak výrazně zvedla v závěru utkání. Bohemians dostali výhodu penalty a diváci spustili pokřik „Hůlka, Hůlka, Hůlka!“ Kapitánovi se příliš nechtělo, míč už si na puntíku chytal Júsuf, ale při zvuku z tribun se otočil na svého kapitána, který se od půlící čáry vydal vstříc dost možná poslednímu gólu za Bohemians. „Rozhodli diváci, že ho do toho dotlačili,“ usmál se Veselý. „Byl to ten impuls, proč jsem nakonec šel,“ přikývl sám hráč.
Střelou doprostřed skromný lídr proměnil a užil si ovace vděčných fanoušků. Po zápase na něj v kotli čekal banner s nápisem „Lukáši, díky! #28“ a přišlo další kolo vyvolávání jeho jména.
On sám doufá, že se do Ďolíčku ještě jednou vrátí, ale k tomu je potřeba zvrátit nepříznivý výsledek 1:3 v odvetě na hřišti Sigmy. „Přál bych Lukášovi, aby si tu ještě jednou zahrál,“ doufá Veselý.
Další ligové minuty zde však pravděpodobně přidá až v následujících sezonách, už jako hráč libereckého Slovanu. „Ještě mi pořád nedochází, že už tady nebudu hrát. Moje sepjetí s klubem je hodně silné,“ dodal dojatý kapitán.